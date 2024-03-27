吳春城建議陳建仁　未來擔任第三人生國家政策院長

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以目前的人口發展趨勢推估，2040年65歲以上之人口，將佔30.1%，相較之下為10倍。平均壽命80歲，若以60歲退休作為標準，大多數都還有30年，稱之為「第三人生」，也是他所提倡的「壯世代」，陳院長的專業也非常適合擔任第三人生國家政策院長。
吳春城表示，長壽社會的來臨，社福總體預算目前已經八千億，難道一定要預算破萬億? 20年後，台灣一半人口都要超過60歲，若高齡政策都沒有改變的話，我們的社福預算要多少才夠?
陳建仁院長也坦承需要對於現行政策進行檢討，未來會朝如何讓壯世代自立自足，且共融有序，對社會有貢獻的方向來努力。
如何讓壯世代族群有一個美好的「第三人生」？吳春城提出四個層面，1. 貢獻型鼓勵消費 2.安穩型活化資產3. 活躍型解放勞動力4.社福扶持型社會安全網。今日請教勞動部與衛福部，針對3. 活躍型解放勞動力及4.社福扶持型社會安全網的因應之道?
勞動部長許銘春回應說明，壯世代理念可讓高齡族群認為自己對社會有貢獻，尤其現在缺工嚴重，承諾會還給壯世代工作權，讓壯世代發揮第三人生之價值。
衛福部長薛瑞元回應說明，社安網確實有缺陷，會以壯世代的理念去解決目前系統性的問題，並排除年齡歧視。