「寶林茶室」食安疑雲釀1死3重症！北市府駁斥衛生局3/26才稽查

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對陳智菡質疑寶林事件發生到採檢，拖了一個禮拜?殷瑋表示，民眾黨主席柯文哲，講過一句話，他個人是非常認同，「就是說一個謊要用一百個謊來圓」，其實事實很清楚，因為3月25號就有媒體報導說衛生局已經去稽查了，那衛生局是在3月24號接到新北的通報，然後即刻就在當天去進行稽查工作，後續的程序也就因此而啟動，那事實非常明確其實衛生局的所有的同仁，也是前市府團隊曾經的同仁，不能夠因為要去進行政治的攻防，扭曲事實，並把第一線工作同仁的辛苦給抹煞了，他覺得這非常不應該。
媒體追問3月19號的時候就有案例，但3月24號北市才從新北市收到通知，是否新北市通報太晚了?殷瑋表示，首先要釐清一下，是不是3月19號有案例這件事情，1999的系統接到的相關通報，是3月24號的，他印象中是晚間，市府收到的通報，新北的通報是3月24號，那所以所謂的3月19號有人通報，能不能夠確認，假設真的有的話，能不能夠確認，是跟這個案件是相關的，衛政單位都會去掌握，如果各方、任何一方，有實質的證據的話就來提出。殷瑋強調，所謂的衛生局3月26號才去稽查，這東西絕對是違背事實，不要抹煞第一線同仁的努力。
更多「寶林茶室疑食物中毒案」相關新聞。