2好友信義A13用餐！1人疑食物中毒不治　衛生局急追查

「寶林茶室」食安疑雲釀1死3重症！北市府駁斥衛生局3/26才稽查

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡質疑寶林事件發生到採檢，拖了一個禮拜。北市府則是加以否認。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲民眾黨立院黨團主任陳智菡質疑寶林事件發生到採檢，拖了一個禮拜。北市府則是加以否認。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

台北市信義區遠百A13「寶林茶室」餐廳捲入食安風波，日前民眾用餐後出現身體不適，1人送醫後不治，另有2人安裝葉克膜治療。台北市政府前發言人、立法院民眾黨團主任陳智菡質疑，寶林茶室這案19日就有人通報身體不適，兩天後死亡，但是北市直到26日才去餐廳稽查，「台北市政府就在信義區遠百旁邊」。對此，台北市政府發言人殷瑋駁斥衛生局26日才去稽查。

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針對寶林食安風暴擴大，媒體詢問有沒有新增就醫人數?殷瑋受訪表示，現在掌握狀況，剛剛市長蔣萬安受訪也有講，就是7例，其中包括1位原本在新北就醫後死亡病例，那後續包括，哪幾位在加護病房，哪幾位在一般病房，哪幾位送過急診，其實衛生局這邊都有完整掌握，那目前確認的案例就是7位，但是其他不論是，所謂1999的進線，或者是媒體有報導，但是需要從醫院端、從衛政端來做最核實的確認，市府都持續地掌握。

針對陳智菡質疑寶林事件發生到採檢，拖了一個禮拜?殷瑋表示，民眾黨主席柯文哲，講過一句話，他個人是非常認同，「就是說一個謊要用一百個謊來圓」，其實事實很清楚，因為3月25號就有媒體報導說衛生局已經去稽查了，那衛生局是在3月24號接到新北的通報，然後即刻就在當天去進行稽查工作，後續的程序也就因此而啟動，那事實非常明確其實衛生局的所有的同仁，也是前市府團隊曾經的同仁，不能夠因為要去進行政治的攻防，扭曲事實，並把第一線工作同仁的辛苦給抹煞了，他覺得這非常不應該。

媒體追問3月19號的時候就有案例，但3月24號北市才從新北市收到通知，是否新北市通報太晚了?殷瑋表示，首先要釐清一下，是不是3月19號有案例這件事情，1999的系統接到的相關通報，是3月24號的，他印象中是晚間，市府收到的通報，新北的通報是3月24號，那所以所謂的3月19號有人通報，能不能夠確認，假設真的有的話，能不能夠確認，是跟這個案件是相關的，衛政單位都會去掌握，如果各方、任何一方，有實質的證據的話就來提出。殷瑋強調，所謂的衛生局3月26號才去稽查，這東西絕對是違背事實，不要抹煞第一線同仁的努力。

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