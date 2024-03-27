貴婦奈奈露臉了！逃亡5年哭被黑白兩道追捕　吃即期品、打工過活

49歲網紅貴婦奈奈現蹤加拿大　「詐騙10億逃亡5年」懶人包一次看

▲貴婦奈奈近期被拍到現蹤加拿大東部小城漢米爾頓，《NOWnews今日新聞》整理貴婦奈奈吸金爭議懶人包，讓讀者們重新認識貴婦奈奈爭議事件。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）
▲貴婦奈奈近期被拍到現蹤加拿大東部小城漢米爾頓，《NOWnews今日新聞》整理貴婦奈奈吸金爭議懶人包，讓讀者們重新認識貴婦奈奈爭議事件。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

記者張一笙／綜合報導

49歲網紅貴婦奈奈本名蘇陳端，曾與丈夫黃博健（編按：貴婦奈奈澄清2人沒結婚）開設杏立博全醫美診所後惡性倒閉，隨後潛逃出境至美國舊金山後轉往加拿大，據傳當時2人捲款近10億新台幣，讓不少投資客血本無歸。近期，有媒體拍到貴婦奈奈現身加拿大東部小城漢米爾頓。《NOWnews今日新聞》特別整理貴婦奈奈吸金爭議懶人包，讓讀者們重新認識貴婦奈奈吸金詐騙案。

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▲貴婦奈奈與丈夫黃博健近年潛逃國外，人間蒸發。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）
▲貴婦奈奈（右）與黃博健（左）2人詐騙吸金近10億元新台幣後潛逃出國。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）
積極經營貴婦人設　知名部落客吸引投資

貴婦奈奈過去曾是知名部落客，當過心理師、大學講師、電視台幕後工作人員，大學時期開始在BBS寫作，並於2004年在無名小站成立部落格後獲得高度關注，曾出版6本著作。24歲時認識小她6歲的黃博健，2人遂發展成戀人關係，時常在網路上分享姊弟戀過程，受到不少粉絲支持與鼓勵。

2011年，貴婦奈奈與黃博健靠著名聲成立「杏立博全醫美診所」，在2人努力下診所業績扶搖直上。隨後，貴婦奈奈開始用業績及名聲吸引投資客投資診所，同時，貴婦奈奈也持續在網路上及媒體面前維持貴婦人設，穩固自己對外的貴婦形象，因此不少投資客相信貴婦奈奈夫妻2人，並將金錢投入杏立博全診所的投資案中。

▲貴婦奈奈 2 日在臉書 po 出道歉文。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）
▲貴婦奈奈潛逃出境後曾在臉書上發文澄清自己並未進行詐騙，後來卻又關閉個人臉書、IG及其他網路部落格。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）
醫美診所惡性倒閉　非法吸金10億潛逃出境

2018年年末，有不少廠商出面表示聯絡不上貴婦奈奈與黃博健2人，並接連爆出貴婦奈奈拖欠款項、捲款吸金等惡行，更有債主表示貴婦奈奈早已將診所內所有器具抵押換取3000萬元新台幣。2018年11月30日杏立博全醫美診所無預警宣布倒閉，貴婦奈奈一家人在出事當天就搭飛機潛逃出境前往美國舊金山，隨後轉往水牛城並於此出境前往加拿大。

由於貴婦奈奈的丈夫黃博健及公公黃立雄有加拿大永久居住權，再加上貴婦奈奈向加拿大申請「難民證」，因此加拿大海關只能依法放行貴婦奈奈等人入關，據傳當時貴婦奈奈身上還有3億元新台幣，因此被不少粉絲調侃是「最有錢的難民」，臺北地檢署也將貴婦奈奈夫妻及公公父親黃立雄等3人列為詐欺罪被告，並且發布25年通緝令至2044年。

▲貴婦奈奈與老公是相差6歲的姊弟戀。（圖／翻攝自臉書）
▲貴婦奈奈夫妻2人與公公黃立雄等人同列詐欺被告，並通緝至2044年。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）
粉絲自主成立社團搜尋　貴婦奈奈近期於加拿大小城現蹤

有貴婦奈奈吸金詐騙案的受害者及粉絲，看到貴婦奈奈到加拿大提出難民申請，自主在臉書上成立「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」，希望全加拿大的華人若有看到貴婦奈奈行蹤都能通報社團，然而多年以來，大家只知道貴婦奈奈一行人藏匿於加拿大東部，卻從沒有人真的拍到貴婦奈奈一行人。

由於貴婦奈奈捲款吸金金額龐大，台灣當局今年初發佈懸賞公告，將黃立雄列為欠稅大戶，並且提供總額超過103萬元新台幣懸賞金來懸賞黃立雄，同時向貴婦奈奈3人發布25年通緝令。據《鏡週刊》報導，近期在加拿大東部的山區小城拍到貴婦奈奈行蹤，貴婦奈奈受訪時表示：「我們（與黃博健）各自有各自的生活，各自有各自的事業，一直到出國我才知道這麼多的細節，發生了這麼多的事情，所以我都沒有去經營診所，我都沒有去廣告關於他診所的任何事情。」

▲貴婦奈奈捲款10億元潛逃加拿大。（圖／翻攝臉書）
▲貴婦奈奈近期現蹤加拿大，受訪時表示自己對診所事務都不知情。（圖／翻攝貴婦奈奈臉書）
貴婦奈奈現身受訪　粉絲全都不買單

貴婦奈奈現蹤的報導一出，不少粉絲全都不買帳地表示：「沒事跑去國外住，然後說自己無辜，我是不信啦！」、「不回台接受調查，司法如何還你清白？」、「為何政府可以讓這樣的人逍遙法外？」、「我想知道10億去哪了。」、「把錢吐出來就沒事啦！」、「趕快抓起來通知警察。」、「看起來過得很愜意，真的滿諷刺的。」也有粉絲推測，貴婦奈奈讓媒體採訪，也許已經做好卸責準備，並且準備回台灣。由於台灣政府無法在加拿大司法管轄權內抓人，雙方也沒有引渡條約，因此事情的真相，只能等待貴婦奈奈一行人返台接受司法調查，才能真相大白。

▲貴婦奈奈（上圖）和黃博健被調查局列為通緝犯。（圖／法務部調查局官方網站）
▲貴婦奈奈和黃博健被調查局列為通緝犯。（圖／法務部調查局官方網站）
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