49歲網紅貴婦奈奈現蹤加拿大　「詐騙10億逃亡5年」懶人包一次看

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貴婦奈奈過去曾是知名部落客，當過心理師、大學講師、電視台幕後工作人員，大學時期開始在BBS寫作，並於2004年在無名小站成立部落格後獲得高度關注，曾出版6本著作。24歲時認識小她6歲的黃博健，2人遂發展成戀人關係，時常在網路上分享姊弟戀過程，受到不少粉絲支持與鼓勵。
2011年，貴婦奈奈與黃博健靠著名聲成立「杏立博全醫美診所」，在2人努力下診所業績扶搖直上。隨後，貴婦奈奈開始用業績及名聲吸引投資客投資診所，同時，貴婦奈奈也持續在網路上及媒體面前維持貴婦人設，穩固自己對外的貴婦形象，因此不少投資客相信貴婦奈奈夫妻2人，並將金錢投入杏立博全診所的投資案中。
醫美診所惡性倒閉 非法吸金10億潛逃出境
2018年年末，有不少廠商出面表示聯絡不上貴婦奈奈與黃博健2人，並接連爆出貴婦奈奈拖欠款項、捲款吸金等惡行，更有債主表示貴婦奈奈早已將診所內所有器具抵押換取3000萬元新台幣。2018年11月30日杏立博全醫美診所無預警宣布倒閉，貴婦奈奈一家人在出事當天就搭飛機潛逃出境前往美國舊金山，隨後轉往水牛城並於此出境前往加拿大。
由於貴婦奈奈的丈夫黃博健及公公黃立雄有加拿大永久居住權，再加上貴婦奈奈向加拿大申請「難民證」，因此加拿大海關只能依法放行貴婦奈奈等人入關，據傳當時貴婦奈奈身上還有3億元新台幣，因此被不少粉絲調侃是「最有錢的難民」，臺北地檢署也將貴婦奈奈夫妻及公公父親黃立雄等3人列為詐欺罪被告，並且發布25年通緝令至2044年。
粉絲自主成立社團搜尋 貴婦奈奈近期於加拿大小城現蹤
有貴婦奈奈吸金詐騙案的受害者及粉絲，看到貴婦奈奈到加拿大提出難民申請，自主在臉書上成立「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」，希望全加拿大的華人若有看到貴婦奈奈行蹤都能通報社團，然而多年以來，大家只知道貴婦奈奈一行人藏匿於加拿大東部，卻從沒有人真的拍到貴婦奈奈一行人。
由於貴婦奈奈捲款吸金金額龐大，台灣當局今年初發佈懸賞公告，將黃立雄列為欠稅大戶，並且提供總額超過103萬元新台幣懸賞金來懸賞黃立雄，同時向貴婦奈奈3人發布25年通緝令。據《鏡週刊》報導，近期在加拿大東部的山區小城拍到貴婦奈奈行蹤，貴婦奈奈受訪時表示：「我們（與黃博健）各自有各自的生活，各自有各自的事業，一直到出國我才知道這麼多的細節，發生了這麼多的事情，所以我都沒有去經營診所，我都沒有去廣告關於他診所的任何事情。」
貴婦奈奈現身受訪 粉絲全都不買單
貴婦奈奈現蹤的報導一出，不少粉絲全都不買帳地表示：「沒事跑去國外住，然後說自己無辜，我是不信啦！」、「不回台接受調查，司法如何還你清白？」、「為何政府可以讓這樣的人逍遙法外？」、「我想知道10億去哪了。」、「把錢吐出來就沒事啦！」、「趕快抓起來通知警察。」、「看起來過得很愜意，真的滿諷刺的。」也有粉絲推測，貴婦奈奈讓媒體採訪，也許已經做好卸責準備，並且準備回台灣。由於台灣政府無法在加拿大司法管轄權內抓人，雙方也沒有引渡條約，因此事情的真相，只能等待貴婦奈奈一行人返台接受司法調查，才能真相大白。
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