籃協提打國家隊依表現懲處！PLG球星李愷諺不爽IG發文：誰還敢打
中華籃協日前召開第13屆籃協會員大會第三次會議，會議上籃協常務監事郭俊仁對於「國家隊依表現懲處」、「工會協助保險疑似為求退佣」，錄音檔外流引發爭議，PLG職籃聯盟，新北國王球星李愷諺也在IG上發文，他寫下：「就這句話誰還敢打」，並且舉出過去在小巨蛋打球的感動，提出自己在2015年首次披上中華隊戰袍、2017年在小巨蛋參加世大運，中韓大戰的照片，他也感受到全台灣球迷的精神力，但沒想到籃協在這次2025年亞洲盃資格賽徵召就出了問題，並且集訓球員不足，導致2連敗，李愷諺勇敢指出問題，也希望籃協好好思考。
記者吳政紘/綜合報導
李愷諺寫下，打國家隊一部分當然是為了打出自己的身價，不過時代不同了，當年入選國家隊在SBL可以獲得10萬至12萬的頂薪月薪，現在環境改變，在中華隊附近徘迴的球員基本月薪都已經超過12萬，打中華隊付出的是休息時間、以及陪伴家人的時間，甚至還要抱著受傷被球團減薪、甚至不續約的風險，而且打不好可能連家人都要一起被罵。
他也透露，「種種因素考量，誰願意冒這個風險，可能就是2015年，滿腔熱血祈禱可以進入正選名單才22歲的我」會希望入選中華隊。
球評李亦伸之前就透露，打不打中華隊的確是球員的選擇，穿上中華隊是一種榮譽，願意打中華隊的球員，要給他們滿滿的尊敬，不過就現實狀況來看，籃協不但計畫、甚至連國家隊主帥薪水都付不出來，中華隊還有歸化洋將的問題要解決，未來一片模糊。
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