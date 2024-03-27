郝劭文控女兒遭霸凌被校方否認 老婆證實「已經搬回台灣定居」
童星出身的郝劭文以《新烏龍院》、《狗蛋大兵》等經典國片走紅影壇，近年轉往中國大陸發展，除了拍戲也經營電商、直播帶貨，前年和小2歲陸籍化妝師林寧瑞登記結婚，不過年初他控訴繼女在貴族學校遭霸凌，校方調查後以「未存在霸凌行為」否認。郝劭文老婆日前在社交平台分享生活照，透露一家三口已經搬回台灣定居。
記者楊穎軒／綜合報導
郝劭文老婆林寧瑞25日在小紅書發文，分享幫愛女辦9歲生日主題派對的照片，寫下「Yumi在台北的第一個生日」，而她最近多篇貼文IP位置都顯示在台灣，網友好奇詢問：「定居台灣了？」林寧瑞親自回覆：「是呀！」還有人問她來台生活是否習慣，林寧瑞說：「挺不錯的喲！謝謝關心呀！」
今年1月郝劭文拍影片痛批繼女唸杭州貴族學校被霸凌，校方處理態度很消極且強硬，與學校會談3次，官方單位介入查證後，認為該起事件並非霸凌，「只是朋友之間的一種遊戲」，夫妻倆完全無法接受，卻也束手無策，無奈嘆天理自在人心：「和大多數家長一樣，我從沒有想到我的孩子會被霸凌，更沒想過會被校方二度傷害。」
※【NOWnews 今日新聞
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