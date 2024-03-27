謝忻帶胡瓜遊日本！慘遭訂房網站放鳥「恐露宿街頭」 結局超崩潰
藝人謝忻近日帶著師父胡瓜和丁柔安，還有陳沂等人一起到日本遊玩，原本想看櫻花沒看到，還發生遭訂房網站放鳥的悲劇，讓她氣喊「來東京賞不到櫻花就算了還被Agoda放鳥！ Agoda 吔！Agoda !」透露連胡瓜都為此動怒。
記者薛羽彤／綜合報導
謝忻從昨日在社群上不斷砲轟訂房網站Agoda，她分享友人限時動態，內容提到一群人訂了7個晚上的飯店，也已經付款，25日到達東京後Agoda才告知後面5晚的飯店全滿了，無法預定，訂房的好友立刻致電Agoda，對方回覆要與供應商確認。在今晚沒有確認飯店可住的情況下，謝忻一行人今日忙著找住所，她無奈表示「我不敢跟瓜說要新宿公園露營的事，我不敢！」透露胡瓜得知訂房網站放鳥也生氣了。
謝忻強調訂房7晚的費用早就付清，連確認信也都收到了，沒想到抵達日本後卻接獲噩耗，讓她無法接受。謝忻今早透露，眾人花了一整天找飯店，好不容易找到了，Agoda又突然跟他們說有位子，直接幫他們訂好了，讓她崩潰表示「Agoda！地表最扯！」也呼籲大家使用訂房網站真的要小心。
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