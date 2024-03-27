白沙屯媽回鑾通霄！驚見「不老男神」現身扛轎　信眾嗨翻：真的帥

謝忻帶胡瓜遊日本！慘遭訂房網站放鳥「恐露宿街頭」　結局超崩潰

▲謝忻（左）近日帶著胡瓜到日本遊玩，卻遇到訂房網站放鳥，恐露宿街頭。（圖／謝忻、胡瓜臉書）
▲謝忻（左）近日帶著胡瓜到日本遊玩，卻遇到訂房網站放鳥，恐露宿街頭。（圖／謝忻、胡瓜臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人謝忻近日帶著師父胡瓜和丁柔安，還有陳沂等人一起到日本遊玩，原本想看櫻花沒看到，還發生遭訂房網站放鳥的悲劇，讓她氣喊「來東京賞不到櫻花就算了還被Agoda放鳥！ Agoda 吔！Agoda !」透露連胡瓜都為此動怒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲謝忻砲轟被訂房網站Agoda放鳥。（圖／謝忻IG）
▲謝忻被訂房網站Agoda放鳥發文砲轟。（圖／謝忻IG）
謝忻從昨日在社群上不斷砲轟訂房網站Agoda，她分享友人限時動態，內容提到一群人訂了7個晚上的飯店，也已經付款，25日到達東京後Agoda才告知後面5晚的飯店全滿了，無法預定，訂房的好友立刻致電Agoda，對方回覆要與供應商確認。在今晚沒有確認飯店可住的情況下，謝忻一行人今日忙著找住所，她無奈表示「我不敢跟瓜說要新宿公園露營的事，我不敢！」透露胡瓜得知訂房網站放鳥也生氣了。

▲謝忻與胡瓜（右）、丁柔安等人到日本遊玩。（圖／謝忻IG）
▲謝忻與胡瓜（右）、丁柔安等人到日本遊玩。（圖／謝忻IG）
▲謝忻轉發友人動態，訴說被放鳥的來龍去脈。（圖／謝忻IG）
▲謝忻轉發友人動態，訴說被放鳥的來龍去脈。（圖／謝忻IG）
謝忻強調訂房7晚的費用早就付清，連確認信也都收到了，沒想到抵達日本後卻接獲噩耗，讓她無法接受。謝忻今早透露，眾人花了一整天找飯店，好不容易找到了，Agoda又突然跟他們說有位子，直接幫他們訂好了，讓她崩潰表示「Agoda！地表最扯！」也呼籲大家使用訂房網站真的要小心。

▲謝忻最後靠自己找到飯店，Agoda卻又幫他們訂好，讓她超崩潰。（圖／謝忻IG）
▲謝忻最後靠自己找到飯店，Agoda才說又幫他們訂好，讓她超崩潰。（圖／謝忻IG）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

謝忻自曝日本豔遇多金社長！「秒脫外套」嚇壞對方　殘酷真相曝光

謝忻熱戀圈外男友曬愛的視角照！性感挖空裝竟「撞衫晚安小雞」

陳沂挨揍被酸活該！謝忻12字發聲挺好友　揭她私下真面目：很善良

胡瓜訪問小妹妹「學跆拳道原因」！真相太感人　錄到一半哽咽落淚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞