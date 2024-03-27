殺進二度延長！AD血戰52分鐘攻34分寫紀錄　湖人128：124險退公鹿

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公鹿隊首節就展現捍衛主場的氣勢，「字母哥」Giannis Antetokounmpo接連在籃下強攻，幫助公鹿開賽打出一波22:6攻勢，首節打完公鹿以32:16領先。第二節比賽湖人儘管雖然開始回神，但公鹿同樣不甘示弱，半場結束公鹿以58:42領先。雙方易籃再戰，第三節湖人靠著D'Angelo Russell單節轟進4記三分球，持續將比分追近，但公鹿外線也很火燙，末節一度領先多達19分，湖人這邊靠著Austin Reaves、Anthony Davis的外線逐漸追近比分，終場前更是靠著Taurean Prince的2罰將比分扳平，雙方進入延長賽。
延長賽雙方持續你來我往，關鍵時刻公鹿Damian Lillard跳出來，靠著3分犯規把握3次罰球機會，讓公鹿取得114:113超前，不過隨後D'Angelo Russell又透過罰球追平，AD也在關鍵時刻透過封阻幫助球隊，雙方進入二度延長。二度延長賽上，前3分鐘雙方都沒有得分，讀秒階段湖人靠著Austin Reaves飆進關鍵三分，幫助湖人領先至3分差，隨後再靠著Anthony Davis把握2罰機會，終場湖人艱辛搶下勝利。
本場比賽湖人主戰中鋒Anthony Davis砍下全場最高34分加上23籃板，D'Angelo Russell得到29分7籃板12助攻，Austin Reaves則是拿下大三元，挹注29分14籃板10助攻。公鹿方面「字母哥」Giannis Antetokounmpo出色發揮同樣也收下大三元，攻下全隊最高29分外帶21籃板11助攻，可惜未能幫球隊守住勝利，Damian Lillard貢獻27分8助攻，Malik Beasley得到21分3籃板。
值得一提的是，本場Anthony Davis一共出賽52分鐘，創下個人生涯在例行賽單場出賽時間新高，此外本場比賽AD投丟19球，也是他來到湖人後的單場新高。
而談到LeBron James的左腳踝肌腱炎傷勢，湖人總教練Darvin Ham說到：「很明顯LeBron感覺到不舒服，所以這場比賽我們決定讓他休息，明天再看看他的狀況如何。」「這是視後續疼痛程度而定的情況，LeBron正在全天候地接受治療，明天早上醒來，我們就會有後續的更新。 」
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