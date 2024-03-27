樂天女神菲菲爆同居新歡！甩私接活動陰霾 LV男背後熊抱超恩愛
年僅27歲的樂天女孩菲菲（李恩菲），亮麗外貌和修長美腿相當吸睛，素有「回眸女神」的封號，年初一度捲入私接活動風波挨告，她事後澄清「自己行得正坐得直」，也順利與球團續約，邁向第6年的啦啦隊生涯，更獲選成為樂天白隊隊長，生活不受影響。媒體更拍到她事業、愛情兩得意，私下與一名穿著白衣、揹著LV包包的男性去買寵物鼠，互動相當親密，小倆口疑似進展到同居階段。
記者江芷稜／綜合報導
根據《CTWANT》報導，菲菲2月中旬跟一位白衣男去新北市板橋區的寵物店，購買心愛的寵物鼠，菲菲戴著口罩，包得相當嚴實，短版T恤跟短褲秀出纖腰與一雙美腿，對方緊跟著菲菲，自然地用手摟著她的腰部，最後順勢雙手環抱菲菲，還把頭倚靠在她的肩膀上，動作就像熱戀的情侶，菲菲對於男生的舉動也完全沒有抗拒，關係相當熟稔。
小倆口開心挑選寵物，最後挑了2隻倉鼠，又購買飼養用品後結帳，男方大方掏出皮包結帳，菲菲不停觀察新寵物，最後心滿意足離開店面。根據媒體長期觀察，兩人也非首次一起現身，早在去年10月男方就去電視台接菲菲下班，小倆口疑似發展到了同居階段。
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