寶林茶室疑「米酵菌酸」奪命！這5類食品高危　曾害1家9口全死絕

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米酵酸菌（Bongkrek acid、bongkrekic acid）是發酵的椰子受唐菖蒲伯克氏菌污染，產生的呼吸毒素。據悉，2015年莫三比克啤酒中毒事件造成75人死亡、200人住院，也和米酵菌酸有關。而2020年中國黑龍江省「酸湯子」中毒事件，害聚餐的一家9口全中毒身亡，相關單位在酸湯子的玉米麵及死者體內，都檢出高濃度米酵菌酸。
「酸湯子」是一種源自滿族的食物，流行於遼寧東部、吉林東南部和黑龍江東部，是以玉米水磨發酵後製成的一種粗麵條樣的主食。
那些食物變質會含有米酵菌酸？
針對酸湯子中毒事件，中國武漢市疾病預防控制中心曾發布5類食物，一旦變質可能含有米酵菌酸，包含「發酵玉米麵製品」、「久泡的木耳」、「酸湯子、臭碴子」、「糯米麵湯圓」、「河粉等濕米粉」。
米酵菌酸中毒症狀為何？
中國武漢市疾病預防控制中心指出，米酵菌酸中毒病程，一般在進食後30分鐘到12小時出現中毒症狀，也有少數長達1~2天；中毒症狀包括，上腹部不適、嘔吐、噁心、輕微腹瀉，嚴重的話會出現休克甚至死亡。
米酵菌酸對人體的肝、腎、心、腦等重要器官均產生嚴重損害，及使用開水煮沸也不能破壞其毒性。武漢市疾病預防控制中心表示，這種毒素目前在醫學上還沒有特效「解藥」，通常只能透過血液透析來稀釋毒素，如果毒素攝入量過大，「基本是九死一生」。
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