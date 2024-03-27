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寶林茶室疑「米酵菌酸」奪命！這5類食品高危　曾害1家9口全死絕

▲中國2021年黑龍江曾發生「酸湯子」中毒事件，害一家9口全中毒身亡，正是「米酵菌酸」害命。（圖／黑龍江省衛健委官網）
▲中國2021年黑龍江曾發生「酸湯子」中毒事件，害一家9口全中毒身亡，正是「米酵菌酸」害命。（圖／黑龍江省衛健委官網）

記者徐銘穗/綜合報導

知名素食餐廳「寶林茶室」爆食物中毒，截至今（27）午為止已釀2死2命危，原因仍待調查中。腎臟科醫師江守山推測，可能是「米酵菌酸」讓細胞無法呼吸而致死。據悉，米酵菌酸曾在中國引發多起食物中毒事件，尤以2020年黑龍江「酸湯子」中毒事件，害一家9口全中毒身亡最為震驚。中國官方也公布5類食品一旦變質，可能含有米酵菌酸。食藥署當晚現場抽查高麗菜、豆芽菜、粿條等6樣食材，等待查驗結果出爐後會公布。

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米酵菌酸是什麼？

米酵酸菌（Bongkrek acid、bongkrekic acid）是發酵的椰子受唐菖蒲伯克氏菌污染，產生的呼吸毒素。據悉，2015年莫三比克啤酒中毒事件造成75人死亡、200人住院，也和米酵菌酸有關。而2020年中國黑龍江省「酸湯子」中毒事件，害聚餐的一家9口全中毒身亡，相關單位在酸湯子的玉米麵及死者體內，都檢出高濃度米酵菌酸。

「酸湯子」是一種源自滿族的食物，流行於遼寧東部、吉林東南部和黑龍江東部，是以玉米水磨發酵後製成的一種粗麵條樣的主食。

那些食物變質會含有米酵菌酸？

針對酸湯子中毒事件，中國武漢市疾病預防控制中心曾發布5類食物，一旦變質可能含有米酵菌酸，包含「發酵玉米麵製品」、「久泡的木耳」、「酸湯子、臭碴子」、「糯米麵湯圓」、「河粉等濕米粉」。

▲中國官方公布5類食品一旦變質，可能含有米酵菌酸，提醒民眾注意。（圖／中國武漢市疾病預防控制中心官網）
▲中國官方公布5類食品一旦變質，可能含有米酵菌酸，提醒民眾注意。（圖／中國武漢市疾病預防控制中心官網）
米酵菌酸中毒症狀為何？

中國武漢市疾病預防控制中心指出，米酵菌酸中毒病程，一般在進食後30分鐘到12小時出現中毒症狀，也有少數長達1~2天；中毒症狀包括，上腹部不適、嘔吐、噁心、輕微腹瀉，嚴重的話會出現休克甚至死亡。

米酵菌酸對人體的肝、腎、心、腦等重要器官均產生嚴重損害，及使用開水煮沸也不能破壞其毒性。武漢市疾病預防控制中心表示，這種毒素目前在醫學上還沒有特效「解藥」，通常只能透過血液透析來稀釋毒素，如果毒素攝入量過大，「基本是九死一生」。
 

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