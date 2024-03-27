7-11霜淇淋4月新口味！「可爾必思牛奶」全台開賣 限時第2支半價
4月霜淇淋之戰又要開打了！根據網友爆料指出，7-11霜淇淋4月新口味將是「可爾必思牛奶霜淇淋」，而官方也宣布在高雄櫻花季現場，有隱藏版的「櫻花莓果可爾必思」口味霜淇淋，4/4至4/7期間限量開賣，且門市3月29日至3月31日，使用指定支付方式，還有霜淇淋第二支半價優惠；全家則是攜手本土藍莓品牌藍莓品牌「山丘藍」合作，將在4月推出新口味霜淇淋「山丘藍台灣藍莓」。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11歡慶「7-ELEVEN 高雄櫻花季」，活動現場推出「櫻花莓果可爾必思」口味霜淇淋，全台僅有高雄吃得到，不過網友爆料指出，7-11全台門市將同步在4月推出「可爾必思牛奶霜淇淋」，相較於日本限定版差異，就是沒有額外淋上鹹甜鹽漬櫻花漿再灑上酸甜草莓丁，不過霜淇淋本體都一樣是將日本經典名飲「可爾必思」化身霜淇淋。對此7-11官方保持神秘，僅回應敬請期待。
而7-11也在3月29日至3月31日推出霜淇淋限定優惠，門市使用icash2.0或icash PAY支付享第2支半價優惠，也許碰碰運氣，遇到提早更換新口味的店家，也能使用優惠價格品嚐新口味霜淇淋。
全家霜淇淋新口味，則是手本土藍莓品牌藍莓品牌「山丘藍」合作，將在4月推出新口味霜淇淋「山丘藍台灣藍莓」使用新鮮的山丘藍藍莓製作，藍莓香氣十足、酸甜適中，按照往例高機率在4月5日就能品嚐得到，敬請消費者期待。