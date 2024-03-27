宜蘭羅東夜市鹽水雞2袋賣「850元」！客人怒控被坑　老闆娘出面了

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一對情侶檔在臉書社團「爆料公社」上發文提到，兩人放假後衝往宜蘭羅東，準備展開好幾天的旅程，晚間入住飯店後，隨後走到羅東夜市逛一下，因為到了快打烊的時段，兩人便隨便買了一點東西，最後到了一間「鹽水雞」攤販，準備買來當作宵夜。
當事人指出，在詢問價格時，攤販音樂相當大聲，不過老闆娘仍有明確回答：「半隻雞180元」，而她也立刻表示就買半隻，到了加菜環節，情侶倆人決定買百頁豆腐，小黃瓜、白蘿蔔、筍條等四樣菜，不過老闆娘卻額外加入了甜不辣、花椰菜等，起初讓兩人驚呼：「這樣會不會送很多？」
隨後老闆娘又開口問「要不要海帶絲？」當事人立刻婉謝「不用了！」沒想到老闆娘堅持加入，最後開口結帳金額卻是850元，與倆人預計的金額相差甚遠，當事人更指控「老闆娘報價的時候把音樂關閉」，事後決定PO文尋求各路網友見解「是我被騙了還是怎樣？這是YSL大牌的鹽水雞嗎？」
事件曝光後，瞬間引爆網路輿論關注，大批網友看見兩袋鹽水雞的份量後，紛紛直呼誇張、太貴，更認為若夜市攤販這樣殺雞取卵，過去可是有觀光夜市沒落的慘痛案例，甚至連在地人也驚呼：「嚇到我這個羅東在地的」。
宜蘭鹽水雞2袋沒有賣850！老闆娘出面喊冤
事件輿論持續發酵後，遭指控的鹽水雞老闆娘，也在臉書社團「宜蘭知識+」上發文出面解釋當天的情況，「26號當天，客人來購買半隻雞180元+4樣小菜共350，其餘文章說的其他小菜是額外在送給客人吃的，當下手邊在忙、要找650元，找成150元。事後客人走一回，才發現少找給客人，因為是遊客也找不到人 ，想說再等等看客人會不會繞回來詢問是否有錯」。
老闆娘也表示，目前已經電話聯繫這組客人，表示先把金額退還，「甚至想親自把錢拿給對方，當面道歉」，並表示會持續聯絡客人，「我也會誠心處理，不逃避」。