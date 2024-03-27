疑寶林茶室用餐中毒亡！食安延燒2死2命危　檢提前明早解剖查死因

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北市衛生局表示，本月19日至23日前往食用素食炒粿條人數超過40人，其中22日有10人點餐，至今已9人通報身體不適，包含6起醫院通報及3起透過1999陳情通報，其中1病逝、3重症住加護病房，另有2人未就醫。今（27）日上午再傳出1名重症者不治，已釀2死2命危。
【發稿時間03／26 11:30 發稿】
遠百信義A13知名素食餐廳寶林茶室食安疑雲持續擴大，自19日起陸續發生民眾用餐後身體不適，北市衛生局截至目前共9起通報，包含2死2命危。衛福部將該案列為重大食安事件，衛生局前往稽查揪出餐盤疑似有蟑螂排泄物等3項缺失，已勒令停業，台北市長蔣萬安今（27）日也勒令所有寶林茶室的分店同步停業。
北市衛生局表示，本月19日至23日前往食用素食炒粿條人數超過40人，其中22日有10人點餐，至今已9人通報身體不適，包含6起醫院通報及3起透過1999陳情通報，其中1病逝、3重症住加護病房，另有2人未就醫。今（27）日上午再傳出1名重症者不治，已釀2死2命危。
新北市三重區39歲呂姓男子，22日與友人前往北市遠百信義A13素食餐廳「寶林茶室」用餐後，雙雙出現身體不適，呂男二度就醫，最終仍因腎衰竭搶救無效。檢警25日進行初步相驗後暫冰存遺體，原定4月2日進行2次相驗解剖，然因案件持續擴大已釀1死3重症，臨時提前至明日進行，釐清呂男身亡與至寶林用餐是否有關聯。
衛生局指出，39歲呂男與50歲女性友人22日至寶林茶室A13用餐，食用炒粿條、香蘭葉果汁後，出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，先是前往三重聯合醫院救治後，當晚身體好轉後出院，凌晨病況突然惡化，緊急送往台北馬偕，經急救11小時仍因腎衰竭宣告不治；另名友人因症狀較輕微，自行赴診所就醫後已返家。
檢警25日相驗遺體，初步排除外力介入與他殺可能，先將遺體冰存在新北殯儀館，原定於4月2日進行2次相驗解剖，然因通報人數持續擴大，案件受到社會矚目，檢方改期提前於明日上午9時30分進行解剖。
北市衛生局表示，本月19日至23日前往食用素食炒粿條人數超過40人，其中22日有10人點餐，至今已9人通報身體不適，包含6起醫院通報及3起透過1999陳情通報，其中1病逝、3命危住加護病房，另有2人未就醫。
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