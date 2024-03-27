李洋退休後投入教職！培養下個麟洋配 台灣羽球黃金世代面臨換血
台灣羽球在東京奧運寫下歷史新頁，「麟洋配」李洋與王齊麟勇奪男雙金牌，象徵台灣羽球的黃金時代。然而，隨著時間的流逝，黃金世代正逐漸邁向終點。李洋宣布將在今年巴黎奧運後退休，為自己的運動員生涯畫上完美句點，未來將將往教職發展。
記者路皓惟/綜合報導
李洋與王齊麟的「麟洋配」不僅是台灣羽球的驕傲，也是許多球迷的記憶。面對即將到來的巴黎奧運，李洋展現了堅定的決心，希望能再次為台灣奪牌，李洋表示：「我一定會拼盡全力。」李洋在受訪時表示，「我感到非常榮幸，能有這麼多年的時間獻給羽球。」
李洋的退休決定並非一時之念。早在2022年，他就已被聘為國立體育大學的副教授，顯見他對於未來職涯已有規劃。退休後，李洋希望能夠將自己在球場上的經驗和知識，傳承給下一代。「我們只學過當國手，但沒有學過當教練、老師，這是未來要精進的地方。」
此外，戴資穎也宣布將在巴黎奧運後退休，台灣羽球界將面臨著換血潮，李洋對此表示深有感觸，「就像小戴說的，我們要好好珍惜每一次比賽的機會。」
面對巴黎奧運，李洋將持續透過比賽調整狀態，儘管知道這將是自己最後的奧運，李洋依然希望能享受比賽中的每一刻，「如果能再次奪金，那將是多麼完美的結局。」
除戴資穎、李洋宣布在今年退休外，台灣男單一哥周天成也已經34歲，而王齊麟、王子維也都即將步入而立之年，都將面臨到運動生涯或人生規劃的轉折點，隨著這些黃金世代成員退休，巴黎奧運後會是台灣羽壇換血的關鍵時間點。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁