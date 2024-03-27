綠喊比照「五大弊案」法辦柯文哲！北市府：該怎麼辦就怎麼辦
國民黨台北市議員陳重文涉嫌收受台灣智慧光網公司賄賂遭到檢廉單位搜索，台智光與台北市府的合約因而浮上檯面。北市府指出前市長柯文哲任內未依母約規定比價，導致8年來台智光不當獲利逾2500萬元，民進黨台北市議員林延鳳要求台北市長蔣萬安比照當年「五大案」模式，將民眾黨主席柯文哲與當年官員依圖利罪嫌移送檢調。對此，北市府發言人殷瑋今（27）日回應表示，該怎麼辦就怎麼辦，一切都依照既有程序處理。
記者呂炯昌／台北報導
殷瑋今日接受訪問，媒體詢問民進黨說要比照五大弊案把柯文哲送辦，市府說該怎麼辦就怎麼辦，真的要把柯文哲送辦嗎?殷瑋回應說，「我們還是那句話，該怎麼辦就怎麼辦，我們把事實來釐清，然後我們一切都會依照既有的程序來處理。」
媒體追問，柯文哲說如果蔣萬安7點半上班的話就可以理解，詢問今天蔣市長幾點上班？柯文哲表示，首先是蔣萬安都全程掌握狀況，其次，市長這個工作是不分時間，不分地點的，柯文哲當過市長應該非常清楚，很多時候上班必須早於7點半，也必須在不在辦公室的情況下工作，其實是所有民眾也都這樣期待，而且都理解的狀況，不需要刻意的甚至長年的，用同樣一個論點來反覆做文章。