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MLB／不是洋基！Jordan Montgomery轉戰響尾蛇　雙方簽下1+1合約

▲距離大聯盟本土開幕戰僅剩2天時間，Jordan Montgomery新東家今(27)日總算出爐，確定將轉戰響尾蛇隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲距離大聯盟本土開幕戰僅剩2天時間，Jordan Montgomery新東家今(27)日總算出爐，確定將轉戰響尾蛇隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB距離本土開幕戰僅剩下2天時間，而今(27)日亞利桑那響尾蛇隊傳出重磅補強，與大咖投手Jordan Montgomery達成共識，雙方簽下一份1+1合約，這份合約使得響尾蛇先發戰力又向上提升一個檔次。而Jordan Montgomery最終並不如外界預期會回鍋洋基，而是加入先前並未傳出想網羅他的響尾蛇，也讓不少球迷感到驚訝。

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根據《今日美國》記者Bob Nightengale的最新報導，Jordan Montgomery以1年2500萬美元（約新台幣8億元）合約正式轉戰響尾蛇，並附帶第二年2500萬美元的自動續約選擇權。而資深記者Jon Heyman則是指出，Montgomery只要在2024年賽季先發出賽超過10場，就能觸發第2年的自動續約選擇權。

Jordan Montgomery是去年德州遊騎兵能夠奪冠的重要功臣之一，上個賽季共出賽32場，32場比賽均為先發登板，繳出10勝、11敗、送出166次三振，防禦率3.20、WAR為2.1，可說是遊騎兵相當倚賴的先發投手之一。Jordan Montgomery隨後在季後賽先發登板6場，交出3勝1敗、防禦率2.90的成績，先前根據《MLB TRADE RUMORS》預測，Jordan Montgomery是今年自由市場第6大球星，預期能獲得一份7年總額1億5000萬美元的大約。


Jordan Montgomery加盟響尾蛇，蛇隊先發輪值戰力可謂是大增，休賽季響尾蛇在補強前老虎王牌Eduardo Rodriguez後，加上原先的Zac Gallen、Merrill Kelly、Brandon Pfaadt等先發好手，讓響尾蛇在國聯西區更有競爭力，衛冕國聯冠軍的機會也大增不少。

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