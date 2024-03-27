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好市多iPhone15「快閃降價」！會員精算：爽省5500元　泡麵也特價

▲iPhone 15系列新機登台開賣時，好市多內湖店一早排近百人，現在有快閃降價優惠，也引發會員關注。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲iPhone 15系列新機登台開賣時，好市多內湖店一早排近百人，現在有快閃降價優惠，也引發會員關注。（示意圖／記者黃韻文攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

好市多賣場隱藏優惠曝光，根據「好市多優惠資訊分享」粉專分享，好市多即起限5天，iPhone 15  Pro Max 512G推出快閃降價優惠，對比官網原價5萬1900元，現省5505元，還有相當熱門的辛拉麵8包組，原價349元也下殺279元。

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好市多即起至31日前，「iPhone 15  Pro Max 512G」快閃降價優惠，每台原價4萬8895元、特價4萬6395元，每台現折2500元，不過由於好市多原價本就已經優惠於官網，實際對比官網「iPhone 15  Pro Max 512G」原價5萬1900元，相當於到好市多購買，現省5505元價差。

此外，好市多本波隱藏優惠商品還包括「農心辛拉麵-黑 130G Ｘ8包，原價349元、特價279元，現折70元」同樣只到3月31日，還有另一檔優惠到4月4日，特價清單一次看

📍優惠到4月4日
◾OREO迷你奧利奧夾心餅乾分享組40包入，原價339元現折80元、特價259元
◾紅龍冷凍雞塊3kg/包，原價479元現折70元、特價409元
◾金黃起司餅乾45包入，原價359元現折75元、特價284元
◾桂格減糖黑十穀，原價349元現折70元、特價279元
◾石安牧場滴雞精茶碗蒸8個入，原價299元現折60元、特價239元
◾假牙清潔錠，基礎清潔錠108入+潔淨亮白72錠，原價599元現折135元、特價464元
◾露得清沐浴露1182ml，原價499元現折135元、特價364元
◾美國特選牛腱心真空包，原價409元現折84元、特價325元
◾冷凍薄鹽白腹鯖魚片，原價469元現折74元、特價395元
◾智利無籽紅葡萄1.3kg，原價299元現折45元、特價254元

此外，全聯即起至4月11日前推出「春遊祭祖」促銷活動，包括休閒零食、飲料、罐頭等眾多商品祭出買1送1、5折優惠。

🟡全聯福利中心
📍門市｜即起至4月11日
◾御茶園特上紅茶/奶茶 250mlx6入，單組特價45元，任2組79元，平均每組39.5元，單瓶不到6.6元
◾舒跑 250mlx6入，單組特價45元，4組171元，平均每組42.8元，單瓶不到7.2元
◾台糖肉酥起司捲/咖啡杏仁捲，單盒99元買1送1，平均一盒49.5元
◾奇福餅乾140g/盒，單盒49元買1送1，平均一盒24.5元
◾盛香珍薄燒極濃花生/大甲芋頭/夕張哈密瓜88g/包，單包69元買1送1，平均一包34.5元
◾掬水軒ㄋㄟㄋㄟ補給站原味/草莓牛奶114~174g/盒，單盒54元買1送1，平均一盒27元
◾生活良好可可糖花生/杏仁果48~62g/包，單包59元買1送1，平均一包29.5元
◾單筆購買指定生鮮豬肉商品單筆滿199元現折10元
◾美味堂限定手工製作傳統春捲皮，並附上花生粉及糖粉，特價105元
◾新品黑豬里肌極薄肉片，特價119元，限定門市上架販售
◾好欣豬熟成日式炸豬排，單盒特價139元，任選2盒259元
◾READ BREAD吐司系列全面88折
◾冷燻鮭魚切片，單包129元、2包239元（3/29至4/4限定）

▲全聯福利中心是台灣超市龍頭，不管日常用品、生鮮雜貨在此都能買到，拓點多又方便，成為許多婆媽買菜首選。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯福利中心即起至4月11日前推出「春遊祭祖」促銷活動，包括休閒零食、飲料、罐頭等眾多商品祭出買1送1、5折優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

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