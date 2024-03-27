18萬國軍出國不得自由行　邱國正允諾：3個月內提出評估報告

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪申翰今日質詢時聚焦軍人自由行議題，強調不是要馬上爭取大家通通可以自由行，但國防部可以思考是否有分層管理的可能？要檢討強制跟團是否能夠達成政策目的。
對此人事參謀次長劉沛智表示，該規定完全基於防止軍人洩密的安全考量，因為每個人在不同職務的歷練，多少都會碰到跟機密有關的事情，到第三地之後會不會轉到其他敵對的國家去這無法得知，但自由行完全有可能做到的，跟團至少不會發生這樣的一個事情。
而洪申翰則認為跟團也可能脫團，國防部對於軍人出國旅遊觀光，目前不分層級，通通強制軍人旅遊要跟團，事前、事中、事後皆無相關管理機制，不僅沒辦法保證能夠防止軍人洩密，更對軍人在休假時的旅程規劃及安排產生困擾。
洪申翰舉例，國安局和中科院人員目前在區分「機密層級」的手段下，休假出國皆可自由行。以國安局為例，《國家安全局涉及國家安全人員申請出國許可辦法》規範，護照統一管理，定期或不定期辦理清查，並副知政風處及督察單位，並在國安人員回國後測謊。
中科院也規定，區分機密層級，各級涉密人員，會有相對層級的洩密懲罰，出國前20天跟單位報備，獲得公函，完成程序可順利出國自由行，兩單位的執行做法，值得國防部借鏡。
洪申翰要求，國防部須檢討目前強制軍人出國跟團的必要性，研議是否分層級、確保國家安全機密不被洩漏的前提之下，比照國安局、中科院，研議軍人是否能夠出國自由行的可能，不要造成沒必要的管理困擾。對此邱國正也承諾，3個月內繳交書面報告。