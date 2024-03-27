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產業海外拓銷佈局全球　黃偉哲：形塑臺南為投資設廠首選

▲113年度臺南市全球經貿合作拓展推動計畫，將帶領台南市企業合力開拓海外市場，形塑臺南成為投資設廠的首選城市。（圖／台南市府提供）
▲113年度臺南市全球經貿合作拓展推動計畫，將帶領台南市企業合力開拓海外市場，形塑臺南成為投資設廠的首選城市。（圖／台南市府提供）

記者郭俊暉／台南報導

因應全球化之潮流趨勢，整合臺南在地特色產業，並協助台南市優質中小企業拓展國際市場，113年度臺南市全球經貿合作拓展推動計畫，將帶領台南市企業合力開拓海外市場，藉由貼近買家與商洽，以達產品外銷全球、接軌國際，市長黃偉哲也期盼台南市廠商透過該計畫與國外參展商洽後，達到推廣台南市企業優良產品外銷全球之目標，形塑臺南成為投資設廠的首選城市。

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黃偉哲表示，全球經貿合作拓展規劃以台南市府推動之重點產業採共同參展、潛在買家商機媒合會和潛在合作企業參訪之三合一方式辦理海外拓銷推廣活動，透過大型展覽展示台南市優質產品、邀請合適之國外買主與台南市企業商洽媒合、藉由國外企業參訪創造通路合作機會，並透過台南市優良企業價值，吸引國際大廠至臺南進行合作與投資。

經發局長林榮川指出，今 (113) 年規劃選定流行時尚和紡織、食品製造和生物科技、汽車零組件產業，預定於今年5月、7月及9月分別赴印尼 (2024印尼臺灣形象展)、日本 (第19屆東京流行產品和配件展)，以及德國 (2024法蘭克福汽車零配件展) 進行三合一方式海外經貿拓展，每場預計邀集邀集6-10家本市企業參與。本計畫亦辦理說明會介紹拓展之詳細內容，經發局將邀請相關企業一同分享其實務經驗，誠摯邀請本市企業踴躍參與。

說明會時間為113年3月29日下午1時30分假經濟部南台灣創新園區S館207室 (臺南市安南區工業二路31號)，請參考說明會連結訊息，另歡迎洽詢執行單位工業技術研究院，聯絡窗口06-6939177 (紀小姐)，或06-6939128 (陳先生)。

今年規劃參加之展項如下：

展會

 時間/地點

 特色說明
2024印尼臺灣形象展

 2024年5月16日至18日/印尼雅加達

 印尼作為東協第一人口大國及世界第一穆斯林人口大國，有著高度年輕化的人口結構及消費力，本次將以食品製造和生物科技產業為主軸，參展廠商同時可透過展出印尼臺灣形象展，掌握印尼人口紅利及中產階級人數飆升所帶來的龐大商機，第一手獲取市場反饋並擴展商業人脈。
第19屆東京流行產品和配件展 LIFESTYLE Week TOKYO (July) 2024

 2024年7月3日至5日/日本東京

 日本最領先及國際化的展會，每年預估約有來自50國、逾45,000名專業買家，於日本共襄盛舉。本次將以流行時尚和紡織產業為主軸，塑造優質臺南時尚精品之形象，吸引全球買家之目光，將是熱銷本市產品的最佳機會。
2024法蘭克福汽車零配件展Automechanika Frankfurt 2024

 2024年9月10日至9月14日/德國法蘭克福

 法蘭克福汽車零配件展為全球最大之汽車零配件雙年展，上屆展覽(2022年)共有來自計70國、逾2,800 家廠商參展，吸引超過 7.8萬人參觀，國際知名的汽車零配件製造商、系統供應商及車廠等均參與此次盛會

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