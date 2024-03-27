產業海外拓銷佈局全球　黃偉哲：形塑臺南為投資設廠首選

展會



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特色說明





2024印尼臺灣形象展



2024年5月16日至18日/印尼雅加達



印尼作為東協第一人口大國及世界第一穆斯林人口大國，有著高度年輕化的人口結構及消費力，本次將以食品製造和生物科技產業為主軸，參展廠商同時可透過展出印尼臺灣形象展，掌握印尼人口紅利及中產階級人數飆升所帶來的龐大商機，第一手獲取市場反饋並擴展商業人脈。





第19屆東京流行產品和配件展 LIFESTYLE Week TOKYO (July) 2024



2024年7月3日至5日/日本東京



日本最領先及國際化的展會，每年預估約有來自50國、逾45,000名專業買家，於日本共襄盛舉。本次將以流行時尚和紡織產業為主軸，塑造優質臺南時尚精品之形象，吸引全球買家之目光，將是熱銷本市產品的最佳機會。



