產業海外拓銷佈局全球　黃偉哲：形塑臺南為投資設廠首選

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經發局長林榮川指出，今 (113) 年規劃選定流行時尚和紡織、食品製造和生物科技、汽車零組件產業，預定於今年5月、7月及9月分別赴印尼 (2024印尼臺灣形象展)、日本 (第19屆東京流行產品和配件展)，以及德國 (2024法蘭克福汽車零配件展) 進行三合一方式海外經貿拓展，每場預計邀集邀集6-10家本市企業參與。本計畫亦辦理說明會介紹拓展之詳細內容，經發局將邀請相關企業一同分享其實務經驗，誠摯邀請本市企業踴躍參與。
說明會時間為113年3月29日下午1時30分假經濟部南台灣創新園區S館207室 (臺南市安南區工業二路31號)，請參考說明會連結訊息，另歡迎洽詢執行單位工業技術研究院，聯絡窗口06-6939177 (紀小姐)，或06-6939128 (陳先生)。
今年規劃參加之展項如下：
| 展會
| 時間/地點
| 特色說明
| 2024印尼臺灣形象展
| 2024年5月16日至18日/印尼雅加達
| 印尼作為東協第一人口大國及世界第一穆斯林人口大國，有著高度年輕化的人口結構及消費力，本次將以食品製造和生物科技產業為主軸，參展廠商同時可透過展出印尼臺灣形象展，掌握印尼人口紅利及中產階級人數飆升所帶來的龐大商機，第一手獲取市場反饋並擴展商業人脈。
| 第19屆東京流行產品和配件展 LIFESTYLE Week TOKYO (July) 2024
| 2024年7月3日至5日/日本東京
| 日本最領先及國際化的展會，每年預估約有來自50國、逾45,000名專業買家，於日本共襄盛舉。本次將以流行時尚和紡織產業為主軸，塑造優質臺南時尚精品之形象，吸引全球買家之目光，將是熱銷本市產品的最佳機會。
| 2024法蘭克福汽車零配件展Automechanika Frankfurt 2024
| 2024年9月10日至9月14日/德國法蘭克福
| 法蘭克福汽車零配件展為全球最大之汽車零配件雙年展，上屆展覽(2022年)共有來自計70國、逾2,800 家廠商參展，吸引超過 7.8萬人參觀，國際知名的汽車零配件製造商、系統供應商及車廠等均參與此次盛會