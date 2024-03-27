獨／盧秀燕宣傳「小蛋彩排大蛋表演」 網譏「盧家思想」拚翻桌率
台中巨蛋11日動工以來，台中市長盧秀燕3度主動宣傳，這是全國唯一雙蛋設計，兩個場館可將彩排和正式演出分開，方便安排更多活動、經濟效益更高。此說法讓藝文界傻眼，頻問「原來巨蛋也要拚翻桌率」「如果雙蛋這麼好，為什麼全世界沒人用這個設計」？「幕僚是在哈囉」？果陀劇場藝術總監梁志民也在臉書發文，感嘆「開了眼界了」。
記者顏幸如／台中報導
中部人期盼19年的台中巨蛋，11日終於在盧秀燕的主持下動工，預計2030年完工。這是國際建築大師、東京巨蛋設計者隈研吾在台灣的首座公共建築工程，且是全國唯一雙館巨蛋，主場館有15,500座位席，可舉辦國際頂級賽事、演唱會、展演等活動，副場館則有3,000至5,000座位席。
台中市長盧秀燕在動工典禮當天、隔週市政會議、昨天鍾沛君Yahoo TV《今天誰來沛》專訪時，半個月來3度主動強調，兩個場館可將彩排和正式演出分開，彩排時在副場館、正式演出移到主場館，如此更有利主場館循環利用，可以安排更多演唱會、賽事、展演、會展等活動檔期，經濟效益更高。
盧秀燕的說法令許多從事劇場、演唱會工作的藝文界人士傻眼，連日來多所討論，果陀劇場藝術總監梁志民終於忍不住，在臉書發文問「台中雙蛋黄計劃：演出單位可以周一到周五在這顆蛋彩排，六日到那顆蛋演出，這……是當真？昏！」
劇場界的朋友也紛紛留言「啥都不懂就公布，一看就知道是門外漢」、「然後成本變更高」、「彩排與演出的關係意義弄不清楚！」、「彩完燈光音響再搬到另一個地方，再彩一次？」、「外行到了極致，幕僚到底是誰」、「這是秀～逗吧」，並建議梁志民「向台中市文化局反映一下」！梁志民表示已經去函文化局，得知是運動局業務，正等待回音中。
其實早在梁志民發聲前，早有網友譏笑此事，強調對表演者而言，彩排與正式演出不同場地是大忌，懷疑盧秀燕搞不清楚練團和彩排的差別，才會連巨蛋也要拚翻桌率，而且還一講再講，搞笑形容這是「盧家思想」。