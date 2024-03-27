貴婦奈奈露臉了！逃亡5年哭被黑白兩道追捕　吃即期品、打工過活

貴婦奈奈部落格贏百萬！與老公相戀寫成書　風光作家淪為通緝犯

▲貴婦奈奈將與老公黃博健戀愛過程寫成書，奪得百萬部落客大獎，沒想到兩人開立診所涉嫌詐欺，一同潛逃加拿大成了通緝犯。（圖／翻攝臉書）
▲貴婦奈奈將與老公黃博健戀愛過程寫成書，奪得百萬部落客大獎，沒想到兩人開立診所涉嫌詐欺，一同潛逃加拿大成了通緝犯。（圖／翻攝臉書）

記者江芷稜／綜合報導

曾經紅極一時的49歲網紅「貴婦奈奈」（本名：蘇陳端），2018年爆出和老公黃博健涉嫌吸金10億元台幣，被依詐欺罪通緝，潛逃到加拿大漢密爾頓市（Hamilton）隱居，被媒體揪出行蹤，外型變得憔悴，穿著不如以往奢華，過得非常狼狽。她當初頂著師範大學教育心理輔導研究所高學歷，出版多本著作，把與黃博健的甜蜜愛情故事寫成書昭告天下，令人相當羨慕，2008年部落格更奪得百萬大獎風光一時，沒想到貴婦如今淪落成通緝犯，讓粉絲都相當傻眼。

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▲貴婦奈奈近期被拍到現蹤加拿大東部小城漢米爾頓，《NOWnews今日新聞》整理貴婦奈奈吸金爭議懶人包，讓讀者們重新認識貴婦奈奈爭議事件。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）
▲貴婦奈奈過去相當風光，寫書銷量大賣。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）
貴婦奈奈1988年與黃博健交往，當時她24歲，男友才18歲，她將這段姊弟戀愛情故事記錄於部落格上，描述兩人突破年紀、性別差異及家庭成員的看法，慢慢獲得認同，並將過程寫成《我愛質男》一書，獲得不少粉絲追隨，在2008年更風光贏得百萬部落客大獎。

▲貴婦奈奈（右）和老公黃博健人間蒸發將近1年。（圖／翻攝貴婦奈奈臉書）
▲貴婦奈奈（右）和老公黃博健相戀至今20多年，不過有一說指兩人並未結婚。（圖／翻攝貴婦奈奈臉書）
貴婦奈奈的職業是心理諮商師，非常懂得大眾心理，加上文筆很好，遊走於減肥瘦身、兩性感情、人生事業等各種主題，出版許多書籍，獲得書迷信任，2004年靠著經營無名小站闖出知名度，在臉書也有30萬粉絲追隨，據悉，她當時一則業配文章要價8至10萬元台幣，已經將自己打造成個人品牌，荷包賺得滿滿。

不過，貴婦奈奈不滿足於此，她2011年和黃博健創立「杏立博全」醫美診所，由於她累積粉絲眾多，加上老公出身醫師世家，獲得眾多股東投資，業績也非常好，未料2018年底診所無預警惡性倒閉，爆出積欠股東數億元資產，連顧客預付的500多萬元醫美費用也拿不回來，黃姓全家涉嫌吸金近10億元潛逃，貴婦奈奈也被依詐欺罪通緝。

▲貴婦奈奈（上圖）和黃博健被調查局列為通緝犯。（圖／法務部調查局官方網站）
▲貴婦奈奈被調查局列為通緝犯。（圖／法務部調查局官方網站）
事後傳出黃博健投資期貨失利，才會欠下高額債務，至今行蹤成謎，成為調查局重金懸賞的通緝犯，連手術失敗提告獲判數百萬的病患勝訴也拿不到賠償金，許多受害者組成自救會，想要蒐集貴婦奈奈的行蹤通報警方追緝，結果被媒體先行一步，曝光了貴婦奈奈的現況，但她拚命喊冤，似乎無意返台認罪，如今行蹤曝光，為避免債務人追討，可能還要繼續過著四處逃竄的生活。

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