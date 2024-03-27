貴婦奈奈部落格贏百萬！與老公相戀寫成書　風光作家淪為通緝犯

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貴婦奈奈的職業是心理諮商師，非常懂得大眾心理，加上文筆很好，遊走於減肥瘦身、兩性感情、人生事業等各種主題，出版許多書籍，獲得書迷信任，2004年靠著經營無名小站闖出知名度，在臉書也有30萬粉絲追隨，據悉，她當時一則業配文章要價8至10萬元台幣，已經將自己打造成個人品牌，荷包賺得滿滿。
不過，貴婦奈奈不滿足於此，她2011年和黃博健創立「杏立博全」醫美診所，由於她累積粉絲眾多，加上老公出身醫師世家，獲得眾多股東投資，業績也非常好，未料2018年底診所無預警惡性倒閉，爆出積欠股東數億元資產，連顧客預付的500多萬元醫美費用也拿不回來，黃姓全家涉嫌吸金近10億元潛逃，貴婦奈奈也被依詐欺罪通緝。
事後傳出黃博健投資期貨失利，才會欠下高額債務，至今行蹤成謎，成為調查局重金懸賞的通緝犯，連手術失敗提告獲判數百萬的病患勝訴也拿不到賠償金，許多受害者組成自救會，想要蒐集貴婦奈奈的行蹤通報警方追緝，結果被媒體先行一步，曝光了貴婦奈奈的現況，但她拚命喊冤，似乎無意返台認罪，如今行蹤曝光，為避免債務人追討，可能還要繼續過著四處逃竄的生活。
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