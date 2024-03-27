電價調漲也沒用　中華信評估：台電今年虧損上看1200億

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也因此，台灣政府最近宣布了幾項支持台電財務的計劃，包括從2024年4月1日起將平均電價調漲至每度電新台幣3.4518元，漲幅達11%，惟仍低於截至2024年1月底時每度電新台幣3.7665元的售電成本。
此外，台灣政府先前已公布計劃在2024年期間為台電進行新台幣 1001億元的現金增資，以吸收台電部分的累積虧損。截至2023年底時，上述虧損已達新台幣3826億元。中華信評認為，在未進一步舉債的情況下，上述措施仍不足以填補台電未來3年的成本缺口與重大的資本支出需求。
台電2023年的稅前淨損達1985億元，中華信評預期，在不考慮潛在的一次性政策補貼收入前提下，台電今年的淨損將在1000億元至1200億元，這也已將電價調漲11%且假設原料成本可能降低的情況納入考量，原料成本包括中華信評對2024年燃料價格的假設，即燃料煤成本下跌45%至55%，且天然氣成本下跌15%至20%。
與此同時，央行也在3月21日調升政策利率半碼，台電的利息負擔與借款將因此增加。中華信評預估，到了2024年底時，台電的帳上借款將從2023年底的新台幣1.52兆元增至新台幣1.7兆元到1.75兆元。
儘管如此，中華信評認為，若未來2至3年台電的獲利能力並無明顯改善，台灣政府將持續提供財務支持，藉此改善台電的資本結構與財務可持續性。基於此，以台電在執行政府能源政策方面扮演的關鍵角色來看，台電的評等持續反映該公司幾乎確定會獲得政府特別財務支持的可能性。