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電價調漲也沒用　中華信評估：台電今年虧損上看1200億

▲電價4月調漲，不過，中華信評預估，台電今（2024）年淨損仍將達到1000億元至1200億元。（圖／資料照，記者黃守作攝）
▲電價4月調漲，不過，中華信評預估，台電今（2024）年淨損仍將達到1000億元至1200億元。（圖／資料照，記者黃守作攝）

記者顏真真／台北報導

儘管政府計劃調漲電價並對台電進行增資以強化其財務狀況，不過，中華信評預期，今（2024）年至2026年台電借款槓桿比將持續升高。與此同時，央行升息半碼，台電利息負擔與借款也將因此增加，中華信評預估，到今年底止，台電的帳上借款將從去年底的1.52兆元增至1.7兆元到1.75兆元，今年淨損將在1000億元至1200億元。

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中華信評進一步分析，台電除了發電成本與購電成本相對較高外，還因為必須大量投資再生能源發電而產生額外的成本負擔。在此之前，全國公投已決定要在2025年之前逐步淘汰核電，再加上政府限制電價上漲的長期政策，導致台電的借款水準因前述成本而大幅提高。  

也因此，台灣政府最近宣布了幾項支持台電財務的計劃，包括從2024年4月1日起將平均電價調漲至每度電新台幣3.4518元，漲幅達11%，惟仍低於截至2024年1月底時每度電新台幣3.7665元的售電成本。

此外，台灣政府先前已公布計劃在2024年期間為台電進行新台幣 1001億元的現金增資，以吸收台電部分的累積虧損。截至2023年底時，上述虧損已達新台幣3826億元。中華信評認為，在未進一步舉債的情況下，上述措施仍不足以填補台電未來3年的成本缺口與重大的資本支出需求。 

台電2023年的稅前淨損達1985億元，中華信評預期，在不考慮潛在的一次性政策補貼收入前提下，台電今年的淨損將在1000億元至1200億元，這也已將電價調漲11%且假設原料成本可能降低的情況納入考量，原料成本包括中華信評對2024年燃料價格的假設，即燃料煤成本下跌45%至55%，且天然氣成本下跌15%至20%。

與此同時，央行也在3月21日調升政策利率半碼，台電的利息負擔與借款將因此增加。中華信評預估，到了2024年底時，台電的帳上借款將從2023年底的新台幣1.52兆元增至新台幣1.7兆元到1.75兆元。 

儘管如此，中華信評認為，若未來2至3年台電的獲利能力並無明顯改善，台灣政府將持續提供財務支持，藉此改善台電的資本結構與財務可持續性。基於此，以台電在執行政府能源政策方面扮演的關鍵角色來看，台電的評等持續反映該公司幾乎確定會獲得政府特別財務支持的可能性。 

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