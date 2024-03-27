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美食會友！陳其邁與美日駐台使節大啖高雄在地麵食

▲高雄市長陳其邁與美國在台協會高雄分處(AITK)張子霖處長、日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長品嚐在地麵食。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁與美國在台協會高雄分處(AITK)張子霖處長、日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長品嚐在地麵食。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市長陳其邁日前相揪美國在台協會高雄分處長(AITK)張子霖及日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長等美日好友金歡喜三人在19日晚間相揪共進晚餐，陳其邁特別介紹私房美食給美日好友，共同大啖川味牛肉麵以及特色小菜，嗜辣的3人更挑戰辣味擔擔麵，用餐過程中笑聲不斷，相約要再訪並挑戰「辣度最高等級」的辣味擔擔麵。

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▲高雄市長陳其邁與美國在台協會高雄分處(AITK)張子霖處長、日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長品嚐在地麵食，並與餐廳老闆夫婦合影 。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁與美國在台協會高雄分處(AITK)張子霖處長、日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長品嚐在地麵食，並與餐廳老闆夫婦合影 。（圖／高市府提供）
陳其邁與張子霖、奧正史先前聊天時，發現3人都愛吃辣，便相約探訪陳其邁「從10歲吃到現在」的老牌川味牛肉麵，因耳聞陳其邁有「專屬隱藏版」牛肉麵，張子霖和奧正史點餐時，特別要求要吃「其邁麵」，而在地美味一上桌也沒讓他們失望，以熱騰騰的牛骨湯為底，加入私房豆辦醬和花椒，讓兩人大讚牛肉麵味道獨特美味，且牛肉軟嫩大塊又多汁。

老闆更熱情招待隱藏版古早味紅茶，讓美日使節直呼美味過癮！尤其嗜辣的三人共同挑戰辣味擔擔麵，奧正史所長火速完食的進食功力，讓陳其邁和張子霖處長驚訝不已，兩人打趣的說以後一定更要對奧所長「保持敬意」，三人更相約要再訪，挑戰「最高等級」的辣味擔擔麵。

陳其邁除感謝美日好友對台灣的支持，張子霖處長及奧正史所長也致力於強化與高雄在各領域的合作，三方長期維持友好且密切的互動，希望藉由分享在地美食，更讓駐台使節感受到高雄人滿滿熱情。

餐後店家熱情招待高雄蜜棗及蕃茄，陳其邁也特別分享，農曆年前後蜜棗正是產季，目前外銷日本、加拿大、新加坡都獲得熱烈迴響，也揭露高雄行家吃法是蜜棗搭配茄萣烏魚子「一口吃」。張子霖處長笑說曾一度以為蜜棗是蘋果，奧正史所長則大讚小番茄非常鮮甜，說得一口流利中文的張子霖處長也以台語向老闆娘道謝：「辛苦了！金歡喜！」

用餐期間，三人也談起上個月剛落幕的黃色小鴨冬日遊樂園相關活動，不只奧正史所長出席市府舉辦歡迎姊妹市訪團的午宴，熱情參與市府活動，張子霖處長也笑說帶著小孩去了港邊好幾次，力讚市府活動規劃豐富有趣，相約未來要多參加高雄活動、定期聚會吃美食，一起探索更多高雄面貌與多元文化。

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