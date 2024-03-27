美食會友！陳其邁與美日駐台使節大啖高雄在地麵食

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老闆更熱情招待隱藏版古早味紅茶，讓美日使節直呼美味過癮！尤其嗜辣的三人共同挑戰辣味擔擔麵，奧正史所長火速完食的進食功力，讓陳其邁和張子霖處長驚訝不已，兩人打趣的說以後一定更要對奧所長「保持敬意」，三人更相約要再訪，挑戰「最高等級」的辣味擔擔麵。
陳其邁除感謝美日好友對台灣的支持，張子霖處長及奧正史所長也致力於強化與高雄在各領域的合作，三方長期維持友好且密切的互動，希望藉由分享在地美食，更讓駐台使節感受到高雄人滿滿熱情。
餐後店家熱情招待高雄蜜棗及蕃茄，陳其邁也特別分享，農曆年前後蜜棗正是產季，目前外銷日本、加拿大、新加坡都獲得熱烈迴響，也揭露高雄行家吃法是蜜棗搭配茄萣烏魚子「一口吃」。張子霖處長笑說曾一度以為蜜棗是蘋果，奧正史所長則大讚小番茄非常鮮甜，說得一口流利中文的張子霖處長也以台語向老闆娘道謝：「辛苦了！金歡喜！」
用餐期間，三人也談起上個月剛落幕的黃色小鴨冬日遊樂園相關活動，不只奧正史所長出席市府舉辦歡迎姊妹市訪團的午宴，熱情參與市府活動，張子霖處長也笑說帶著小孩去了港邊好幾次，力讚市府活動規劃豐富有趣，相約未來要多參加高雄活動、定期聚會吃美食，一起探索更多高雄面貌與多元文化。