清明連假親子景點　中市加碼送遊樂區門票

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觀旅局表示，清明兒童連假期間，台中市三大親子遊樂園區皆推出各項優惠，提供家長們輕鬆安排寶貝們放電的好去處，包括東勢林場推出3-12歲兒童門票60元(需搭配1名大人購票陪同)、12歲以上學生持證則可享有160元優惠價；麗寶樂園渡假園區提供探索世界12歲以下只要199元，還有晚鳥優惠在4月4日至4月7日，下午4時以後入園，原價1,400元的雙人月光票只要499元；后里馬場更是祭出12歲以下兒童免費入園優惠(需1位大人陪同)。
此外，現正於大玩台中臉書粉絲專頁辦理抽獎活動，只要在專屬貼文底下留言清明兒童連假最想去的台中旅遊景點，並標記兩位好友，就有機會抽到東勢林場、麗寶樂園或后里馬場門票，免費暢遊台中最夯樂園。
觀旅局指出，台中具有地理位置優勢、多元的熱門景點，經常成為旅客出遊的首選，連假期間特別推薦民眾到訪后里馬場，不僅可欣賞「美洲瘋馬夢想大馬戲」，來自美洲、歐洲、非洲及中亞的頂尖特技演員，以及烏茲別克馬術表演團，帶來親子同樂、精彩絕倫的表演，還有超萌樣的羊駝和山羊等可愛小動物療癒陪伴，也能體驗騎馬樂趣，更多「美洲瘋馬夢想大馬戲」活動詳情，請至后里馬場粉絲頁查詢。
觀旅局補充，清明兒童連假期間正逢台灣賞螢旺季，想一睹成群螢火蟲在空中飛舞，蟲鳴鳥叫的熱鬧盛會，可至東勢林場遊樂區享受賞螢樂趣，若想體驗多元休閒渡假設施，則推薦民眾到麗寶樂園渡假區，不僅可以住飯店、玩樂園，還可以逛OUTLET、吃美食，適合全家親子同樂共度美好歡樂假期，歡迎各縣市民眾清明兒童連假期間，到台中體驗不一樣的旅遊風貌。