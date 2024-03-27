寶林茶室食物中毒讓年輕人喪命！專家認「很罕見」：有2種可能性

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何美鄉認為，其中一例死亡案例是39歲男性，若無共病，則是相當罕見。因為通常高風險族群是老人、兒童、及懷孕女性。當然或許沒有此類高風險族群用餐，但健康年輕人因食物中毒往生，則所食用的毒素不是劇量、就是劇毒。
何美鄉說明，若肝衰竭是一指標症狀，則需朝仙人掌桿菌毒素（有氧或無氧都可繁殖）、肉毒桿菌毒素（雖為神經毒素，仍可造成肝臟病變，屬厭氧菌）、及菇類中毒探索。考慮這些病菌的屬性，事關培養的效率。以上兩種毒素只要產生，其毒性就很難被中和（就是高溫雖可殺菌，但無法中和已產生的毒素），在炎熱的夏天確保食安，就是要預防毒素的產生，而最關鍵的是，確保食物的保存在適當的溫度，通常在25度以上的室溫，這些病菌就繁殖得很好，繁殖過程必會產生毒素。
何美鄉進一步解釋，若媒體資訊屬正確，病例中有食用粿條或河粉者，這就更趨向於仙人掌桿菌，澱粉被發酵之後的結果。所以此時，衛生局最需要釐清的事：食物保存的SOP（也就是粿條或河粉在被烹調前，置放於室溫多久？）還有冰箱溫度的管理、冰箱容量的管理（太滿則無法保證每樣食物都是在適當的低溫下保存）。
先前北市府衛生局稽查寶林茶室時，發現三缺失，含餐具疑飼有蟑螂排泄物、刀具夾放於流理台、為提具員工健檢資料。卻沒看到最至關重要的資訊：食物在被至烹調之前保存溫度的SOP、還有這些粿條及河粉的來源為何？
何美鄉最後也表示：「盼此食安事件儘速落幕，並能藉此機會讓食物保存SOP的細節，列入餐飲業重要管理項目」，更呼籲衛生單位在調查食安事件時，隨時都要保留有可能是《人為蓄意破壞》的思維。不慎發生的食安意外是食安問題，人為的蓄意破壞則是國安問題。兩者處理的方式不盡相同。
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