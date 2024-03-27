馬偕收治寶林重症40歲女到院肝腎衰竭 醫：較穩定還沒脫離危險期
遠百信義A13知名素食餐廳寶林茶室食安疑雲持續擴大，自3/19起就陸續發生民眾用餐後身體不適，北市衛生局截至目前為止，已經接獲9起通報，包含2死2命危。衛福部將該案列為重大食安事件，衛生局前往稽查揪出餐盤疑似有蟑螂排泄物等3項缺失，已勒令停業，台北市長蔣萬安今（27）日勒令所有寶林茶室的分店同步停業。
記者魏妤庭／台北報導
馬偕醫院醫生透露，之前收治寶林首例死亡個案，目前院內尚還有收治1案，急診醫學部副主任、淡水急診醫學科主任黃明堃表示，目前收治案例是一名40歲女性，目前正在加護病房中，該名女性是於3/21凌晨由救護車送到醫院治療，有肝腎衰竭、休克等現象，經血液透析、加護急救、插管，並使用呼吸器、洗腎等救治方法，目前尚未使用到葉克膜，經過治療後，已較前2天相對穩定，但還沒脫離危險期。至於詳細原因，目前觀察疑似食物毒素問題，血液、糞便在常態檢查無法檢查出來，全案還在調查中，需要專門檢驗才能確定。
北市衛生局表示，3/19至3/23前往食用素食炒粿條人數超過40人，其中3/22當天有10人點餐，至今已9人通報身體不適，包含6起醫院通報及3起透過1999陳情通報，其中1病逝、3重症住加護病房，另有2人未就醫。今（27）日上午再傳出1名重症者不治，已釀2死2命危。