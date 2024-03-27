NBA／大力稱讚主帥Darvin Ham！湖人DLo：他佈置許多非常棒的戰術

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D'Angelo Russell在賽後接受媒體訪問，談到總教練Darvin Ham，他給予高度肯定，並說到：「這是一場巨大的勝利，多虧有Darvin Ham教練，他今天今天真是太棒了。他在比賽最後的關鍵階段，佈置了幾個非常棒的戰術。 」本場比賽D'Angelo Russell出賽50分鐘，共22投7中，罰球線上更是穩定的10罰全進，得到29分7籃板12助攻。
談到隊友Austin Reaves，D'Angelo Russell則是也大力稱讚他：「他是一名勇士，同時也是一個鐵人。他敢於去防守對面進攻最好的球員，他做的所有的事情都是正確的，他沒有錯過任何一場比賽，這傢伙真的是個鐵人。」Austin Reaves本場比賽表現也相當出色，得到29分14籃板10助攻，拿到大三元成績。
而根據後續的賽程安排，洛杉磯湖人接下來將繼續他們的客場之旅，之後的5場比賽對手分別是曼菲斯灰熊、印第安納溜馬、布魯克林籃網、多倫多暴龍、華盛頓巫師。而這5支球隊當中，僅有溜馬的勝率超過50%以上，其餘的4隊基本上都不會是季後賽球隊，這對湖人隊來說，儘管是要去到客場出戰，但無疑是一個好消息。
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