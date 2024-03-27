李洋宣佈今年打完就引退！「麟洋配」曾奪東京奧運羽球男雙金牌　

NBA／大力稱讚主帥Darvin Ham！湖人DLo：他佈置許多非常棒的戰術

▲湖人後衛D'Angelo Russell本場對陣公鹿隊的比賽，全場攻下29分，賽後他也大力稱讚總教練Darvin Ham。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人後衛D'Angelo Russell本場對陣公鹿隊的比賽，全場攻下29分，賽後他也大力稱讚總教練Darvin Ham。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA洛杉磯湖人今（27）日前往客場對決密爾瓦基公鹿，僅管湖人開賽後一度落後至17分、末節也曾落後多達19分，但全隊上下將士用命，雙方一路殺進延長賽，最終湖人靠著Anthony Davis的關鍵罰球，幫助球隊在二度延長賽上以128:124驚險搶下勝利，賽後後衛D'Angelo Russell更是稱讚總教練Darvin Ham，認為他在比賽最後關頭的戰術佈置得相當好。

我是廣告 請繼續往下閱讀

D'Angelo Russell在賽後接受媒體訪問，談到總教練Darvin Ham，他給予高度肯定，並說到：「這是一場巨大的勝利，多虧有Darvin Ham教練，他今天今天真是太棒了。他在比賽最後的關鍵階段，佈置了幾個非常棒的戰術。 」本場比賽D'Angelo Russell出賽50分鐘，共22投7中，罰球線上更是穩定的10罰全進，得到29分7籃板12助攻。


談到隊友Austin Reaves，D'Angelo Russell則是也大力稱讚他：「他是一名勇士，同時也是一個鐵人。他敢於去防守對面進攻最好的球員，他做的所有的事情都是正確的，他沒有錯過任何一場比賽，這傢伙真的是個鐵人。」Austin Reaves本場比賽表現也相當出色，得到29分14籃板10助攻，拿到大三元成績。


而根據後續的賽程安排，洛杉磯湖人接下來將繼續他們的客場之旅，之後的5場比賽對手分別是曼菲斯灰熊、印第安納溜馬、布魯克林籃網、多倫多暴龍、華盛頓巫師。而這5支球隊當中，僅有溜馬的勝率超過50%以上，其餘的4隊基本上都不會是季後賽球隊，這對湖人隊來說，儘管是要去到客場出戰，但無疑是一個好消息。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA／K湯砍全場最高28分！內馬爾到場觀戰　勇士113：92痛宰熱火

殺進二度延長！AD血戰52分鐘攻34分寫紀錄　湖人128：124險退公鹿

NBA／Jordan Poole遭「禿曼巴」故意撞飛！公牛、巫師場上對峙

影／勇士「嘴綠」又出招！防守放倒Patty Mills　裁判吹普通犯規

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞