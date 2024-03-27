徐若瑄洗刷出軌王力宏污名！認了想逃離現實 迷失自我心情全曝光
「鋼鐵V」徐若瑄Vivian近期順利甩開「王力宏小三」污名，開心推出新歌〈許的生日願望從來沒實現過〉MV，繼AI生成單曲封面後，這次的MV更打造了一個全虛擬動畫的「腦內迷宮」遊戲世界，Vivian興奮直說：「我非常期待大家跟著『AI – VIVIAN』在顛狂的腦海裡破解層層關卡，一起奮不顧身地跑！也很好奇大家的腦內世界是長什麼樣子！希望大家看完這個MV記得留言告訴我。」隨著新作品問世，寵粉的她也宣佈5月18日將在台北Legacy舉行「Vivian徐若瑄 先聽我說完 新專輯享聽會」，門票將於4月24日中午12點iNDIEVOX售票系統開賣。
記者吳雨婕／綜合報導
徐若瑄的新歌〈許的生日願望從來沒實現過〉MV中，她從家中的祕密通道逃離後，進入到自己的腦中世界，並開啟了一場自我探索的奇幻之旅，畫面中運用各式各樣的「長廊」與「臉」建構出巨型迷宮，讓觀眾感受到逃離現實、迷失自我的心境。事實上，去年底時徐若瑄才剛結束與李雲峰的9年婚姻，或許歌曲中表達出的迷失自我等心情，是徐若瑄透過歌曲傳達出內心的寫照，此外，她近期也順利洗刷王力宏小三污名。
為了讓MV能夠盡量貼近腦中的想像，導演林毛採用先進技術，先使用AI生成分鏡圖，再交給建模師跟3D設計師建構整個人物造型與場景，藝術風格則參考早期的電玩風格，以第一人稱視角呈現，讓觀眾變身為遊戲玩家，體驗在「腦內迷宮」中闖關的感受。MV從開頭的純白空間慢慢進入至複雜的場景，畫面從低像素漸漸清晰，整部MV就像人們在腦中自我探索時，會逐層闖過像心魔般的關卡，而最終將可能獲得寶藏或者進入下一階段。
「Vivian徐若瑄 先聽我說完 新專輯享聽會將於5月18日晚間7點半在台北Legacy登場，門票為1314元，將在4月24日中午12點在iNDIEVOX售票系統全面開賣。
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