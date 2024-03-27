中市火警電氣佔8成　議員要求老屋電線汰舊換新

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台中市消防局長孫福佑表示，獨居老人、身心障礙者及低收入戶等族群，住處普遍環境雜亂，且多數屬於避難弱者，因火災導致死傷的風險較高，成為火災高風險族群。因此，消防局執行「112年台中市高風險族群居家電路設施汰舊換新計畫」共補助39戶，一戶2萬5千元，藉由居家電路設施汰舊換新，改善用電環境、扼止電氣起火潛勢，有效降低火災件數及人員傷亡，並獲得補助對象好評。
另，為擴大執行成效，有效降低獨居老人、身心障礙者及低收入戶等火災高風險族群之火災件數及人員傷亡，消防局113年新增補助204戶；孫福佑期盼透過委請合格電器承裝業者更新室內配線，提升家用電氣環境本質安全，使市民生命財產安全能夠獲得最佳保障。
議員陳雅惠指出，台中市自110年至112年，近3年來建築物火災共發生1340件，110年有517件、111年為396件、112年427件，平均每天都傳火警，有效改善民眾使用電線、電器的習慣，並定期更新維護，消除起火隱憂，減少火災死傷，備受關注。
根據統計，起因於電氣因素的火災有618件(46%)，佔第1名；其次第2名為爐火烹調，共171件(13%)；第3名為菸蒂因素，共167件(12%)，顯示電氣因素，是發生火災的主要原因。
消防局分析，電氣火災，根據起火原因又可細分為：1、因電器產品（冷氣、冰箱、電扇等）起火者，264件，佔43%。2、因電路配線(室內配線、室外配線)起火者，131件，佔21%。3、因配線組件(延長線、插座、開關等)起火者，113件，佔18%。4、因電氣設施(太陽能設備、配電盤、發電機、馬達等)起火者，50件，佔8%，其他如感應器或蓄電池等佔10%。可見肇因於電線(含延長線、插座、開關及室內外配線，共39%)及電器產品(43%)的火災，佔電氣火災 8成以上。
陳雅惠說，早期屋內線路，尤其30年以上的老屋，常於興建時未評估電線未來的用電量，已難以負荷現今用電需求，加上電力線路使用已久，如大量用電使得電線常處於超載狀態下，容易有引起短路走火的隱憂，希望市府籌湊經費，補助改善，包括消防局、民政局、社會局、都發局等跨局處聯手主動出擊，有效降低電氣火災件數，改善居家安全。