小林製藥紅麴風暴已傳2死　他「連吃1個月」曝身體變化：太可怕

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雖然這名日本男子持續服用一個月之後，膽固醇數值有所改善，但身體也出現了「變化」，「可以感受到明顯倦怠感，每每起床，都覺得無精打采，身體非常的沉重。而且一個晚上就要起來上3到4次廁所，（因為太過頻繁）我都清醒了。」該名男子進一步表示，在服用紅麴保健食品後，與腎臟功能有關的數值都出現異常。
總部位於大阪的小林製藥22日證實，旗下3款紅麴保健食品可能會導致腎臟疾病和其他相關症狀，並在26日證實，獲知有1名高齡長者持續服用紅麴保健食品長達將近3年的時間，且每天都服用3顆，後因腎病死亡。
26日深夜，厚生勞動省確認，死亡案例再加一例，目前已經有2人疑因服用相關保健品而死亡，通報住院治療人數更暴增至106人。
雖然目前小林製藥正在調查死因與服用產品之間的關聯性，不過第一例死亡案例所服用的正是「紅麴膽固醇HELP」，讓受訪的30歲男子直呼「太可怕」。
目前小林製藥正在與多個大學實驗室合作，分析產品中檢測到非預期成分，並了解非預期成分與腎臟疾病的因果關係，以及對健康的實際危害，同時也主動召回相關產品。但由於小林製藥早在今年1月15日就陸續接獲相關病例的通報，一直到3月才宣布回收，也引起外界輿論。對此，小林製藥坦承確實在1月就收到首次通報，但當時並不清楚保健食品可能是致病原因。