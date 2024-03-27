台北市立動物園4月要漲價了！普通票「60→100元」 民眾看法曝光
陪伴許多人長大的台北市立動物園，門票凍漲長達27年，也確定將自今年4月1日起漲價，普通票變為100元、優待票50元、團體票70元，並新增台北市民票60元，消息一出許多民眾也力挺：「還是非常佛心」。
記者潘毅／綜合報導
台北市立動物園粉專今（27）日發文提醒，將在2024年4月1日起園區門票實施新票制，票價分為普通票新臺幣100元、優待票50元、團體票70元，新增台北市民票60元，而教育中心入館費、遊客列車車資等仍維持不變。
過去台北市台北市立動物園，從1997年起就沒有調漲過票價，時隔27年再度調整票價，從原先普通票60元調漲至100元，但民眾普遍抱持支持態度，「即便漲價這價錢還是非常佛」、「希望門票的錢真的有用在動物跟辛苦的飼育員身上，辛苦了」。
台北市立動物園園長諶亦聰也提到，門票調漲將於4月1日實施，預計將為市庫增加4100萬元收入，未來亦將透過預算編列方式，優化動物園動物福祉的軟硬設施，提升至更符國際動物園暨水族館評鑑組織之指標水平，除了增加臺北市的國際能見度，也能促進與國內外動物園暨保育機構合作，嘉惠動物園所照養的瀕危物種有效族群數量與遺傳多樣性，展現良好野生動物福祉的城市保育，提供國人優質環境教育與遊憩體驗場域，稱職扮演起亞洲旗艦動物園及保育方舟角色。