寶林茶室食物中毒釀2死！創始人遭約談 恐面臨求償、過失致死罪
遠百信義A13「寶林茶室」食安疑雲持續擴大，自19日起陸續發生民眾用餐後身體不適，北市衛生局截至目前共9起通報，包含2人急性腎衰竭緊急送醫不治，還有3人命危在加護。27日凌晨，寶林茶室的創始人黎仿軒也以食安法證人身分前往警局製作筆錄，以進一步釐清相關真相。不過，有律師指出，若經檢驗確認就是食物中毒，黎仿軒恐面臨臨刑事過失致死罪嫌，還要面對受害家屬的損害賠償。
記者孫唯容／綜合報導
目前食藥署已經「寶林茶室」食安疑雲定調為食物中毒事件，全案起因於一名39歲男子與50歲的女性友人，在22日前往寶林茶室用餐，點了炒粿條、香蘭葉果汁食用後，男子後續出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、心悸至休克，由救護車送往新北聯醫三重院區後又轉至台北馬偕醫院，但經過搶救11個小時仍不幸身亡，昨天晚間一名66歲相關個案，也緊急裝設葉克膜搶救，最終到今天中午不治，引發各界關注。
據瞭解，寶林茶室老闆黎仿軒為馬來西亞華僑，原先是素食者，為了市場考量才賣葷食，但每天殺雞讓他非常難受，最後才決定轉型成素食馬來料理店，沒想到大火現炒的炒粿條，火速在素食圈闖出名號。面對本次食安疑雲，黎仿軒先前受訪時表示，當天自己也有用餐，應只是個案，更強盜「素食很安全」。
今天稍早，台北地檢署檢察官會同台北市刑大及信義警分局，前往寶林茶室A13分店進行蒐證，查扣食材進出貨單、案發前後的店內監視器畫面等證物，目前食材採驗及患者檢體比對鑑識工作尚在進行中，因此案情還需再釐清，檢警帶回負責人、經理、廚師等4人，依涉嫌《食品安全衛生管理法》約談到案。
根據 《CTWANT》報導，律師林振煌表示，黎仿軒目前適用證人身分被通知到案，但是經檢驗確認為食物中毒無誤，黎仿軒恐會面臨食安法的行政罰則外，況且目前已有2人因故死亡，家屬後續也可以對黎請求損害賠償，包括撫養、喪葬與精神損失等，同時也得面臨刑事過失致死罪嫌等責任。