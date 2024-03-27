名家論壇》吳崑玉／人生七十才開始？老人們的政治殘念禍患無窮

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2022年，1952年出生的普丁70大壽，發動了俄烏戰爭，因為重返沙皇時代的俄羅斯榮耀，那是他一生的想望。在他眼裡，葉卡婕琳娜大帝打敗土耳其，滅掉克里米亞汗國，奪下整個烏克蘭與黑海沿岸，那是偉大俄羅斯榮耀的起點，他的人生使命就是要恢復它，死多少人他都不在乎。所以，即使一切證據顯示，莫斯科番紅花劇院的恐攻是ISIS-K幹的，他還是要將矛頭指向烏克蘭，以作為擴大戰爭與擴大動員的理由。真正的理由既不是北約東擴，也不是普丁真想得到什麼利益，可能只是普丁爺爺想在他閉眼倒下之前，實現他人生願望清單中最後一條沒有實現的願望，讓他垂垂老矣的身軀，有再次挺起腰桿，奮戰一次的理由。
這是一種很奇怪，但可理解，而且在許多退休老人，或退而不休的老人身上都可以發現的病態行為，而且官做愈大的，發病機率愈高。有些人退休了，家裡菜單每天要紅色卷宗送上去給他批示；有些人當到位極人臣，卻對權力死不放手，還心心念念的要逼後輩照自己的意願執政，要不他就出來亂鬧一陣。馬來西亞的馬哈迪，92歲出來選，還選上再次當上首相，不知激勵了多少政治老人家?多少政治老人都被馬哈迪激活了？！92歲都還能當首相，那我72歲豈不還在幼幼班？彩衣娛親也不為過吧？既然可以彩衣娛親，那以我的政治資歷與經驗，再彩衣娛一次選民，再證明一次我的能耐，又有什麼過份的？
於是，沒有得到過最高權位的，70歲後反而更用力想得到一次。少年得志已經得到最高權位的，就滿腦子「再來一次」，或者已經「全面執政」，還想要「永續執政」。川普78歲，拜登82歲，都已是視茫茫，髮蒼蒼，齒牙動搖的年紀，還在激烈的參選美國總統。去年咱們台灣也有個73歲的老人家，不惜放下傳媒事業也要來參選副總統呢!也許是現代醫療足夠進步，足以支持他的體力，消除歲月痕跡。綠水本無憂，因風皺面；青山原不老，為雪白頭；老人打小針，鶴髮童顏。於是有的人去割眼袋，有的去脈衝光，有的到處找補藥，都已經過了把妹年紀了，就算把了妹也幾乎無行為能力了，還在意這些外表作啥?權力這個東西，真是令人返老還童的仙丹妙藥啊!
另一種「願望清單」可能更可怕，那就是懷著某種「使命」，亟想望在人生最後階段達成者。普丁想奪回烏克蘭，老習想拿回台灣，皆是如此。季辛吉至死前仍想保有他「中國人的好朋友」名聲，力阻美中對抗，何嘗不是如此?馬前總統這一生，總統都當過兩任了，早不是國民黨黨主席了，還在努力搞「馬習二會」，為的是啥？算算他這一生的願望清單，每個項目都打勾了，只剩一個「諾貝爾和平獎」功虧一簣，再努力一把也不算過份吧？！終究，1950年生人，今年不過74歲，人生70才開始，幼稚園小班的年紀，眼袋也割了，跑步也跑了，連藍白合都跳出來出手了，還對著那個當年讓他灰頭土臉的柯文哲，酸了句「你沒有想到會有今天吧？」也算報了一箭之仇，這人生的願望清單，大概也就剩下諾貝爾獎這條了，老人家為自己的墓誌銘努力一下，不過份吧？！
話說回來，這些老人家老死不退，對整個政治體系都是個麻煩事兒。即使威勢大如習大大，他還是會怕北戴河那些老人家，被罵到臭頭也只能憋著，就是不敢把他們的輪椅推到北戴河裡去。國民黨人對馬英九就算有多少鄙夷和嫌棄，也只能把他晾在內湖不理，不敢嗆聲叫他乖點。當年蔣經國，也常被他老爸同年紀的老爺們拍桌怒罵，不敢回嘴。老人家常常只剩一張嘴，但這張嘴裡的口水卻可能嘴死現在的小輩。所以，任何組織任何政黨，不但得弄個清真寺來安置那些瘋狂的基本教義派，還得及早更早弄個太廟旁邊的老人院，裡頭開個茶館，讓這群老人家有地方成天嘴去。畢竟，老人家只剩那張嘴了，別讓他嘴到滿城風雨，嘴到可以選總統，也就算完事了。
老人家們也該醒醒了，這時代變化得太快，早已不是你們當年以為的模樣。老人們的主張與懸念，常常跟那個簽了25年賣身契的光纖合約一樣，人家中華電信都已經跑到100MB了，你們還在那邊玩2MB、3MB，什麼跟什麼啊？真心覺得，里長成天帶老人家們出遊，不該算是賄選，而該視為德政。起碼讓他心情好點，不要成天在那邊嘴這嘴那，然後幻想著自己還有體力，去實現那個未完成的願望清單，然後搞到一堆子孫們人仰馬翻。就像那個電影「一路玩到掛(The Bucket List)」演的，去跳傘，去賽車，去爬金字塔…，最後，想想人生最重要的兩個問題:「你快樂嗎？」「你有讓身邊的人因為你而更快樂嗎？」當個死嗑自個，娛樂他人的死胖子，好像比到處插手，惹事生非，會更快樂點吧？！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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