寶林茶室奪命！醫揭食物中毒不只炒飯症候群　2大關鍵快就醫

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有醫師推論是炒飯症候群，楊振昌說明，米、麵、飯通常煮完後久放，產生桿菌，但是否就是炒飯症候群導致這次事件，楊振昌認為，還是要看最終調查與化驗結果才能決定，無法現在就推論。
近期天氣逐漸炎熱，台灣飲食環境又多元，楊振昌分析，台灣常見的包含細菌性與病毒性的食物中毒，病毒性的像是諾羅病毒，在過去幾年都蠻常見的，細菌性的則像是冰品大腸桿菌、雞蛋有沙門氏菌，還有仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、彎曲桿菌等，這些大概綠發生在食物未充分煮熟、放太久、高溫環境下，或是製作過程中汙染，其餘也還有化學性或是如河豚等天然毒素中毒。
楊振昌提醒，民眾應在正規管道購買食材，不要到野外自行採摘，且食材買回來該冰就要冰，若煮完後超過2小時沒吃完也應收進冰箱，不要放在室溫下甚至是放隔夜，造成中毒風險增加。
至於外食族，看食物外觀也不一定知道風險，楊振昌建議，可以觀察餐廳環境衛生是否混亂、廚師有無戴好口罩、手套、頭髮有無遮掩等，雖然不一定能防止，可是降低風險，最保險還是得自己買新鮮食材烹調，並煮適當份量盡快享用。
楊振昌強調，若民眾有嚴重腸胃道狀況，以及像是噁心、頭痛頭暈、腹瀉、發燒，或是臉超紅、嘴巴麻，就要盡速就醫，避免引發急性腎衰竭或是休克，換言之，不是平常會出現的症狀，或是平常會出現的症狀過於頻繁出現就該趕快看醫生。
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