不斷更新／寶林茶室疑食物中毒釀2死！檢警約談負責人、經理到案

寶林茶室奪命！醫揭食物中毒不只炒飯症候群　2大關鍵快就醫

▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉。（圖／記者張勵德攝）
▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉。（圖／記者張勵德攝）

記者許若茵／台北報導

知名素食餐廳「寶林茶室」爆食物中毒，截至今（27）午為止已釀2死2命危，原因仍待調查中。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌今（27）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，台灣常見的食物中毒還有許多類型，若民眾出現平常不會出現的症狀，或是平常會出現的症狀過於頻繁出現，就應盡速就醫。

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台北市遠百信義A13百貨公司內的「寶林茶室」，疑爆發大規模食物中毒，目前共計2人死亡、8人中毒、2人重症。楊振昌說明，吃了相同食物產生中毒症狀，像是噁心、頭痛、腹瀉、腹痛、腸胃炎，或是神經異常、呼吸麻痺等身體不適症狀，且3人以上都有狀況，就是食物中毒。

有醫師推論是炒飯症候群，楊振昌說明，米、麵、飯通常煮完後久放，產生桿菌，但是否就是炒飯症候群導致這次事件，楊振昌認為，還是要看最終調查與化驗結果才能決定，無法現在就推論。

近期天氣逐漸炎熱，台灣飲食環境又多元，楊振昌分析，台灣常見的包含細菌性與病毒性的食物中毒，病毒性的像是諾羅病毒，在過去幾年都蠻常見的，細菌性的則像是冰品大腸桿菌、雞蛋有沙門氏菌，還有仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、彎曲桿菌等，這些大概綠發生在食物未充分煮熟、放太久、高溫環境下，或是製作過程中汙染，其餘也還有化學性或是如河豚等天然毒素中毒。

楊振昌提醒，民眾應在正規管道購買食材，不要到野外自行採摘，且食材買回來該冰就要冰，若煮完後超過2小時沒吃完也應收進冰箱，不要放在室溫下甚至是放隔夜，造成中毒風險增加。

至於外食族，看食物外觀也不一定知道風險，楊振昌建議，可以觀察餐廳環境衛生是否混亂、廚師有無戴好口罩、手套、頭髮有無遮掩等，雖然不一定能防止，可是降低風險，最保險還是得自己買新鮮食材烹調，並煮適當份量盡快享用。

楊振昌強調，若民眾有嚴重腸胃道狀況，以及像是噁心、頭痛頭暈、腹瀉、發燒，或是臉超紅、嘴巴麻，就要盡速就醫，避免引發急性腎衰竭或是休克，換言之，不是平常會出現的症狀，或是平常會出現的症狀過於頻繁出現就該趕快看醫生。


 

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