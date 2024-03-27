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剴剴虐死案遭列11大缺失！兒盟出養措施、社工職場改善一次看

▲兒福聯盟今（27）日召開記者會，說明主管機關稽查結果的改善措施，同時公布改善社工職場環境與工作條件的具體計畫。（圖／記者朱永強攝，2024.03.27）
▲兒福聯盟今（27）日召開記者會，說明主管機關稽查結果的改善措施，同時公布改善社工職場環境與工作條件的具體計畫。（圖／記者朱永強攝，2024.03.27）

記者李琦瑋／台北報導

1歲半的男嬰剴剴遭保母虐待致死，衛福部、教育部日前聯合稽查兒福聯盟，共列11項重大缺失，並要求兒盟在25日提交檢討改善報告。兒盟今（27）日下午1點半，在兒福聯盟西湖中心召開記者會，說明主管機關稽查結果的改善措施，同時公布改善社工職場環境與工作條件的具體計畫，以落實對第一線社工的保障。

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兒盟董事長林志嘉今天在記者會上，親口承認兒盟有不可推卸的行政疏失，帶領兒盟同仁向社會鞠躬致歉，並強調，事件已進入司法程序，目前仍有部分事實待檢調釐清，兒盟完全配合並提供所有紀錄，支持社工並盼社會給予時間靜待司法判定，不論結果，兒盟夥伴都將同心面對。

林志嘉表示，兒盟必須改進，但是服務不能中斷，我們會確保每年在台超過6,500個弱勢孩子得以持續受到穩定的服務照顧；針對日前衛福部、教育部2部會前來稽查指正，兒盟也深切檢討，並積極準備報告。

兒盟專責小組推派董事馮燕作為代表，在記者會上說明針對2部會檢討結論及兒盟內部反省提出針對性的改善計畫：

1、收出養流程的精進：將配合中央規範增加評估機制，並加強與地方政府及網絡的橫向合作，引入外部專家審查機制，確保風險評估沒有疏漏。

2、社工督導機制的改善：在現有機制上，視個案狀況提高訪視頻率、完備數位化資料庫後建立自動化對比評估機制、強化兒盟內部的個案討論機制，納入外部專家建議，提高判斷風險的整體敏感度。

3、社工兒少保護風險敏感度的培訓：擴大社工例行培訓，引入衛福部推展的SDM訓練，進行兒少保護評估，建立第一線同仁明確的行為準則。

兒盟策略長陳麗如明確表態，「兒盟不僅是孩子的避風港，更要是社工在提供服務時的保護傘」，改善計畫的落實可能加重夥伴工作，因此董事會特別指派她準備社工執業保護行動，除了重新審視工時、薪資條件，更要進一步規劃特殊境遇專案、社工業務責任保險等內容，讓社工夥伴能安心、專心服務孩子。

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