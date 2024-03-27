520概念股加鴻海家族發威　台股終場上漲73點、站回所有均線

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今日權值股部分，台積電今天多空交戰，尾盤在賣單調節之下翻黑，終場下跌3元或0.38%，收在今天最低點779元；鴻海則是開高走高，雖然最後一盤爆出5656張賣單，但終場上漲6.5元或4.58%，收在148.5元，創下24年新高，市值2.05兆元；聯發科也表現同樣強勁，終場上漲35元或3.1%，收在1165元。
今天成交量排行榜前五名為：鴻海、大同、華榮、中工、神達；成交值排行榜前五名為：鴻海、台積電、世芯-KY、中興電、美時。
股王換人坐了！信驊昨（26）日參加櫃買中心業績發表會時報喜，公司表示，目前客戶端庫存去化到尾聲，2024年營運優於去年。此消息帶動信驊今（27）日股價尾盤收漲停3215元，一舉超車下跌的世芯-KY，登上股王的寶座。
今天盤面上最大亮點就是520行情概念股，其中又以軍工、電線電纜、生技表現最為剽悍。軍工的部分，jpp-KY一早攻上漲停，緊鎖漲停價位220.5元，其他漲停股還有雷虎、建漢，環天科、漢翔、亞航上漲超過7%，八貫、邑錡、晟田、和成上漲超過半根停板。
電線電纜股也持續發燙，華電開高後跳水翻黑，不過午盤股價急拉一度攻上漲停，終場上漲超過9%，榮星上漲超過8%，華榮、億泰也有2%-4%的漲幅；熱度也外溢到電力供應概念股，系統電亮燈漲停，漢翔上漲超過7%，中美晶、盛達、高力、廣錠、華立也有1%到4%的漲幅。
生技股也重掌兵符，上市類股指數大漲2.2%，位居今天漲幅排行榜亞軍，上櫃類股指數上漲超過1.1%，個股表現活潑，欣大健康、金穎生技、天良亮燈漲停，台耀上漲逾8%，美時也有超過半根停板的漲幅。
此外，由於第一季即將結束，集團股也努力表態。其中又以鴻海集團最為亮眼，鴻準、建漢亮燈漲停，天鈺、位速、乙盛-KY、廣宇也有超過半根停板的漲幅。上曜集團也有亮眼表現，五檔個股中就有三檔漲停，包括世紀、斐成、信立，永捷上漲超過8%，上曜則是上漲超過6%。
而統一台灣高息動能（00939）終於出現反彈訊號，昨天宣布調整個股權重，由聯發科擠下群光，成為權重最重的個股，今天午盤開始拉高，終場上漲0.2元或1.37%，收在14.75元，雖然還是跌破發行價，不過日K終結5黑，成分股表現也不錯，天鈺、大聯大、漢唐、東陽、欣銓都上漲逾半根停板。