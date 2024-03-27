李多慧爆「只賣26張票」掰了高雄見面會！野心太大爭議連發1次看

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去年來台爆紅的李多慧，憑藉親民又高超的舞蹈能力，使她人氣水漲船高，不僅成為媒體寵兒，更開啟啦啦隊大外援時代。殊不知，李多慧近期再度擴大演藝事業，除了震撼加盟味全龍啦啦隊小龍女，還被唱片公司簽下，與阿沁、企鵝妹變為同門，更發行新歌〈HUSH〉讓不少粉絲相當期待。
不過人紅是非多，李多慧與前東家樂天桃猿合約破裂後，竟然自行宣布以隊長身分「空降」小龍女，此舉也引發部分球迷困惑，明明味全龍球團早已宣布隊長是由小映接任，而當時還在日本遊玩的小映，也突然在社群平台上發文：「我不知道！」隨後刪文，意外鬧出雙胞。隨即味全龍領隊丁仲偉也出面滅火，解釋李多慧設定為「Captain Lee」，而隊長一直依舊是小映，兩人將共同合作帶給球迷不一樣的體驗。
樂天女孩隊長早有人選！李多慧談不攏才出走
更妙的是，李多慧在官宣文章提到，隊長是她一直以來的目標，也讓外界猜測，李多慧之所以沒和樂天桃猿達成簽約共識，原因就出在這。因為樂天女孩早有了籃籃這位名符其實的隊長，備受球團、球迷多年肯定，無論是啦啦隊還是演藝圈，籃籃都擁有優異的好表現，不僅為樂天女孩正面效益，也有助於提升球團對外形象。
今年籃籃更晉升為總隊長，帶領雅涵、若潼、筠熹、菲菲4名副隊長前進，因此完全沒有額外的位置讓給李多慧。18日，籃籃也在記者會上表示，「李多慧的合約都還在洽談，要看球團跟她談的合約，跟大家一樣靜待官宣，希望有好結果。」殊不知說完的4天後，李多慧竟以「隊長」身分降臨小龍女，再度掀起球迷討論，也能間接看出李多慧的野心。
進軍演藝野心大！見面會票房慘只賣26張
而在演藝事業方面，李多慧在韓國經紀公司的操作下，先是把IG的追蹤好友名單通通刪光，緊接著宣布台北、高雄的見面會消息，逐漸轉往藝人發展，結果似乎踢到鐵板，4天後竟忍痛取消高雄場，即便主辦單位「ULC Presents」解釋「整體時間人力都太過困難」才導致，但外界仍紛紛猜測是因為票價太貴、票房慘淡才會作罷，也讓李多慧的演藝之路變得有些困難。
今（27）日稍早，高雄在地知名臉書粉專「高雄點」就發文爆料，李多慧的高雄場見面會「只賣出26張票」，直呼：「一張票2800元，高雄場票房慘宣布取消。」對此，《NOWnews今日新聞》傳訊詢問小編消息來源，截稿前尚未得到回應；另一方面，主辦單位ULC Presents面對問題後，也同樣已讀不回。
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