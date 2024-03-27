到急診突然倒下已住加護病房多日 醫生一問才知曾到寶林茶室用餐
遠百信義A13知名素食餐廳寶林茶室食安疑雲持續擴大，目前已有9例通報個案，其中1人死亡，今（27）日又再新增第2名死亡病例，另有2人重症。對此，衛福部將該案列為重大食安事件，衛生局前往稽查揪出餐盤疑似有蟑螂排泄物等3項缺失，已勒令停業，台北市長蔣萬安今（27）日勒令所有寶林茶室的分店同步停業。
記者魏妤庭／台北報導
北市衛生局自3/26起就陸續接獲多起醫院通報，包含三軍總醫院通報30歲男吃完素食炒粿後噁心、嘔吐，診斷為急性肝炎，目前住在一般病房。北醫通報40歲男3/21吃滑蛋河粉後嘔吐、倦怠，目前使用葉克膜住加護病房。新光醫院通報66歲男在3/19吃下素食粿條後，出現腹瀉、虛弱及倦怠症狀，住院後病況急轉直下，使用葉克膜搶救住在加護病房，但同行友人無症狀。
馬偕醫院則在今日通報有40歲女性在3/19食用泰式炒河粉後，到院就肝腎衰竭陷入昏迷，在加護病房救治已較前2日穩定，但尚未脫離危險期。除了馬偕醫院外，北醫在今早也新通報個案表示，該明個案已在ICU多天，到急診看診時突然倒下，病情進展快速，而直接送到加護病房搶救。該院醫生透露。在昨日事件曝光後，詢問家屬才披露該病患曾到寶林茶室用餐。