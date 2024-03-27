讓水原一平賭掉人生！組頭Bowyer背景被起底 吹噓跟大谷翔平很熟
在洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前專屬翻譯水原一平，因涉嫌盜用大谷翔平銀行帳戶中的450萬美元（約1.44億台幣）用於償還賭債，遭到道奇球團開除，並接受司法調達。讓水原一平沉迷於賭博，輸到一無所有的組頭Matthew Bowyer的背景也被起底，曾經賭百家樂賭到破產。
記者路皓惟/綜合報導
根據《拉斯維加斯評論報》採訪多位博奕業內人士的說法，48歲的Bowyer曾在拉斯維加斯賭場進行高額賭博活動，並在2011年因賭博損失42.5萬美元（約1360萬台幣）而聲請破產。此外，Bowyer因未能支付賭博債務而遭多家賭場提起訴訟，訴訟金額高達4千多萬台幣。
報導指出，Bowyer積欠鉅額賭債之後，開始轉為經營自己的非法賭博業務，並於2019年成立了公司。為了吸引客戶，他還吹噓自己與大谷翔平熟識。然而，Bowyer的律師在最近的採訪中堅稱「Bowyer從未與大谷翔平直接接觸過」。
2020年10月，Bowyer成為FBI調查的對象，其住所被發出搜查令並進行了搜查。搜查中發現了客戶名單和入金記錄等，揭露水原一平也是其客戶之一，以及有證據顯示從大谷翔平的銀行帳戶進行了轉帳。
值得注意的是，FBI的搜查小組也正在調查前小聯盟投手Wayne Nix經營的非法賭博業務，其中發現前道奇外野手Yasiel Puig的名字。
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