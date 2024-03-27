寶林茶室疑食物中毒害2死！菜單驚見「辣死你媽」　好評竟4.6顆星

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據悉，寶林茶室老闆黎仿軒原先是素食者，為了市場考量才賣葷食，但每天殺雞讓他非常難受，最後才決定轉型成素食馬來料理店，沒想到大火現炒的炒粿條，火速在素食圈闖出名號，改賣素食才一個月，生意就比原先賣葷食還好。而這次多人用餐後身體不適，幾乎都是吃了店內最招牌的「炒粿條」。
位在遠百信義A13的寶林茶室，Google評價超過900則，竟累積高達4.6顆星，其中不乏許多神級好評，像是眾人稱讚「炒粿條」麵體彈牙、很有嚼勁、口感絕佳，連肉食主義者也驚為天人，更有人驚呼：「怎麼可以有這麼好吃的炒粿條！」狂讚獨特口感讓人欲罷不能，不過細看見端倪，便有留言漏餡：「五星評論送當日甜湯是芋頭西米露」，似乎是靠著送餐點刷評價。
寶林茶室主打平價路線，菜色價位多落在200元至300元，不過其中一道菜讓人看了冷汗直流，菜名就叫做「辣死你媽椰香飯」，如今釀2死2命危，讓人不勝唏噓。對比Google評價一片好評，事發後不少顧客跳出來抱怨，老闆欠款導致餐點品質下降，吃起來又油又鹹，讓人完全不想再回訪。
寶林餐飲目前在全台共有4間分店，除了這次出事的信義A13「寶林茶室」，還有位在饒河夜市的創始店「寶林咖啡館」，坐落東區的EVB蔬食餐酒館，以及台北車站內整修中的寶林咖啡館，原先預計今年將在東區再開出一間「寶林茶室」，但如今全部分店被勒令停業，未來展店恐生變數。
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