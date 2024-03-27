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寶林茶室疑食物中毒害2死！菜單驚見「辣死你媽」　好評竟4.6顆星

▲寶林茶室疑食物中毒釀2死2命危，菜單驚見「辣死你媽」，讓人感嘆一語成讖。（圖／記者張勵德攝）
▲寶林茶室疑食物中毒釀2死2命危，菜單驚見「辣死你媽」，讓人感嘆一語成讖。（圖／記者張勵德攝）

記者黃韻文／綜合報導

信義A13「寶林茶室」疑爆食物中毒案，多人用餐後不適，已有2人送醫後不治身亡，另有2名顧客命危，還在加護病房靠葉克膜搶救中，共同食物幾乎都吃了店內最熱門的「炒粿條」，菜單上更驚見「辣死你媽椰香飯」，沒想到如今真吃出人命。寶林茶室Google評價高達4.6顆星，實際上卻有不少負面口碑，不禁讓人懷疑是否有洗評價之嫌。

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主打馬來西亞素食料理的「寶林茶室」，日前疑爆出嚴重食物中毒案，截至目前為止已有兩人不治身亡，另有2人命危。從饒河夜市發跡的寶林餐飲，創辦人是馬來西亞華僑黎仿軒，最先是在夜市賣大馬國民美食「炒粿條」，以及咖哩雞、海南雞等馬來料理。

▲位在饒河夜市裡的創始店「寶林咖啡館」，今（27）日也被勒令停業。（圖／記者張勵德攝）
▲位在饒河夜市裡的創始店「寶林咖啡館」，今（27）日也被勒令停業。（圖／記者張勵德攝）
據悉，寶林茶室老闆黎仿軒原先是素食者，為了市場考量才賣葷食，但每天殺雞讓他非常難受，最後才決定轉型成素食馬來料理店，沒想到大火現炒的炒粿條，火速在素食圈闖出名號，改賣素食才一個月，生意就比原先賣葷食還好。而這次多人用餐後身體不適，幾乎都是吃了店內最招牌的「炒粿條」。

▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉。（圖／記者張勵德攝）
▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉。（圖／記者張勵德攝）
位在遠百信義A13的寶林茶室，Google評價超過900則，竟累積高達4.6顆星，其中不乏許多神級好評，像是眾人稱讚「炒粿條」麵體彈牙、很有嚼勁、口感絕佳，連肉食主義者也驚為天人，更有人驚呼：「怎麼可以有這麼好吃的炒粿條！」狂讚獨特口感讓人欲罷不能，不過細看見端倪，便有留言漏餡：「五星評論送當日甜湯是芋頭西米露」，似乎是靠著送餐點刷評價。

▲信義A13寶林茶室的Google評價高達4.6顆星。（圖／翻攝畫面）
▲信義A13寶林茶室的Google評價高達4.6顆星。（圖／翻攝畫面）
寶林茶室主打平價路線，菜色價位多落在200元至300元，不過其中一道菜讓人看了冷汗直流，菜名就叫做「辣死你媽椰香飯」，如今釀2死2命危，讓人不勝唏噓。對比Google評價一片好評，事發後不少顧客跳出來抱怨，老闆欠款導致餐點品質下降，吃起來又油又鹹，讓人完全不想再回訪。

▲菜單驚見「辣死你媽」，對比如今2條人命，讓人不勝唏噓。（圖／記者張勵德攝）
▲菜單驚見「辣死你媽」，對比如今2條人命，讓人不勝唏噓。（圖／記者張勵德攝）
寶林餐飲目前在全台共有4間分店，除了這次出事的信義A13「寶林茶室」，還有位在饒河夜市的創始店「寶林咖啡館」，坐落東區的EVB蔬食餐酒館，以及台北車站內整修中的寶林咖啡館，原先預計今年將在東區再開出一間「寶林茶室」，但如今全部分店被勒令停業，未來展店恐生變數。

▲遠百信義A13的寶林茶室26日便已暫停營業。（圖／記者張勵德攝）
▲遠百信義A13的寶林茶室26日便已暫停營業。（圖／記者張勵德攝）
▲台北車站2樓的寶林咖啡館原先裝修中，但如今全部分店都被勒令停業。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北車站2樓的寶林咖啡館原先裝修中，但如今全部分店都被勒令停業。（圖／記者蕭涵云攝）

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