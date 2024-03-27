直擊／小林製藥出包！DHC紅麴膠囊也中標 藥妝店全面下架
日前日本爆出有民眾食用小林製藥的紅麴產品後，因急性腎衰竭死亡的案件，台灣有多家業者也有使用該公司的紅麴原料，知名大廠DHC的「濃縮紅麴‧膠囊食品」也中標，緊急發布公告表示，公司生產之紅麴部分原料來自小林製藥，因此採取預防措施，《NOWnews今日新聞》實地走訪藥妝店，架上都已經沒有相關產品，也未見民眾退貨潮。
記者林志怡、許若茵／台北報導
依據DHC官網資訊，其合作通路包括7-11、全家、康是美、屈臣氏、Tomod’s、日藥本舖、momo購物網、PChome24小時購物、松本清、大潤發、家樂福、日本樂天、唐吉軻德、Yahoo購物中心、Dcard好物研究室等多個知名藥妝業者或網路平台。
《NOWnews今日新聞》實地走訪藥妝店，康是美、屈臣氏架上都已經找不到DHC的相關產品。詢問康是美的店員，店員表示，目前門市已經沒有相關商品可販售，且網路商城也沒有DHC的紅麴產品，因此現階段都無法購買。
屈臣氏的店員則表示，目前門市沒有DHC紅麴相關產品的現貨，僅有DHC的維他命食品，若有其他需要、須採訂購的方式。
另一名藥妝店店員告訴記者，目前該系列產品都已下架，但尚未遇到消費者退貨狀況，消費者可攜帶發票明細到原購買通路辦理退貨，若消費者無發票或是明細，可以直接撥打DHC退換貨處理專線0800-003-600。
雖藥妝店通路已經下架DHC紅麴膠囊相關產品，但Yahoo購物平台仍可搜尋到販售中的品項。