台灣之光　果俐文創獲美國繆思設計雙金獎

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台灣咖啡節是雲林縣最具指標性的產業節慶活動，雲林縣政府與果俐文創在 2023年突破以往的活動形式，以「咖啡生活沈浸式體驗」為主軸，打造了戶外露營風格的咖啡市集體驗情境，並聯手知名「TSUTAYA BOOKSTORE」書店首度在台舉辦「咖啡生活提案」戶外策展，也和AI咖啡品牌合作設置新潮的戶外咖啡吧，營造出「咖啡、閱讀、野營」浪漫氛圍，同時廣邀全台各領域品牌以咖啡為元素發揮創意，推出多款咖啡主題產品，更邀請咖啡國大使來到現場體驗，增強了文化多樣性和全球性議題，吸引破百萬人潮，更創下破億銷售額紀錄，讓台灣咖啡節第一次參與國際性比賽，就獲得評審青睞。
果俐文創執行長陳郁涵表示，「台灣咖啡節」持續走向產業品牌與節慶品牌升級，從在地、跨界到國際，為了讓咖啡走入民眾的生活，體驗情境營造成為很重要的關鍵，這次與 TSUTAYA BOOKSTORE合作將「咖啡」結合「閱讀、野營」營造新咖啡生活美學，帶給民眾嚮往的情境氛圍，加上雲林優質咖啡莊園跨界聯名合作，擴大品牌實質效益。
雲林縣長張麗善表示，今年即將邁入第22年的台灣咖啡節，近幾年在農業處長魏勝德及縣府團隊策劃下，歷經台灣咖啡節品牌定位，創造高消費並創造話題，充分體現古坑是台灣咖啡的原鄉，已成為雲林最具指標性的文化產業活動，去年更邀請到數位來自咖啡豆生產國大使參與台灣咖啡節活動，帶動產業與國際間的相互交流。
農業處長魏勝德說，辦理產業轉型和品牌化活動很有挑戰性，為了讓台灣咖啡節不僅是產業活動，更是產業行銷及產業品牌化，縣府做了不少的轉變，其中最有挑戰的就是舉辦節夜間台灣咖啡並結合不同知名品牌強化古坑咖啡，將傳統產業運用創新的行銷品牌推廣，讓不同世代透過這場盛會深入認識咖啡文化、進而願意投入這項產業，也讓雲林的咖啡文化軟實力在國際獎項的肯定，一舉躍上國際舞台。