剴剴案發言甩鍋社工！兒盟董事長林志嘉認失職、回應外界4大疑慮

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林志嘉今天表示，對於保母虐童案，帶起社會動盪，他代表董事會說明，在本月中旬得知該案，董事會錯置優先順序，只希望儘快與社會說明，卻忘記司法審查過程中，仍有許多待釐清事實，兒盟作為被調查方，無權公開討論，在這樣前提下，貿然召開12日記者會，導致社會對兒盟產生質疑，「在兒盟最危急時刻，我未能帶領兒盟團結，才形成混亂，這是我身為董事長的失職」，他代表董事長及董事會向兒盟同仁、支持兒盟的社會大眾致歉，但兒盟也必須承擔責任，像社會說明疑慮，讓兒盟重拾社會信賴。
教育部日前針對兒盟財務及會務方面，提出4項缺失，包括購置不動產需求與選址等事前評估作業，欠缺內部控制與書面文件；董事會議討論與其他非營利團體合作辦理兒童福利相關業務時，部分董事有應迴避而未迴避情事；自110年後未選聘監察人，致未能發揮內部監督之機制及功能；組織架構上，於董事會下實際置執行長及策略長2個職位，惟其權責與職能分工，未見於任何書面規章。
專責小組代表、策略長陳麗如表示，兒盟應針對大眾提出的4大疑慮做說明，包括兒盟組織結構、購置服務據點爭議、董事會相關質疑、內稽內控制度。
針對組織內部社工比例之質疑，陳麗如說，兒盟發展32年，目前有475名全職工作同仁，社工業務同仁超過330位，佔比超過7成。
針對兒盟花3.7億元買辦公室爭議。陳麗如表示，兒盟在民國79年成立以來，照顧服務數十萬位台灣的孩子，目前提供25種不同服務，每年服務孩子超過6500位弱勢、特殊境遇孩子，為了照顧更多有需要孩子、第一線基層社工需求，兒盟努力開拓更多服務據點，截至今年3月為止，兒盟服務已覆蓋全台灣95%地區，也逐步讓社工同仁穩定提供服務給在地孩子跟家庭。
陳麗如強調，這些服務據點場地，都是屬於孩子、社工和社會大眾的，歡迎各位有需要的民眾多加使用。
針對外界對董事會的質疑，兒盟董事馮燕表示，董事會成員都是志工，從來沒有支薪和領取出席費，並在所有服務過程中協助兒盟募款和媒合各種資源。於董事會未進行利益迴避一事，是基於實踐「聯盟」的初衷，支持其他兒福團體，服務更多的家庭是兒盟和社會共同的願景。
馮燕強調，相關財務都有揭露、並經會計師簽證，董事會成員在雙邊都沒有領取任何酬勞，且不涉及任何個人利益，故未思考程序迴避之舉，誠有疏失，將請示主管機關後補正。
針對內稽內控制度的落實，馮燕表示，兒盟願意主動提高標準，將邀請外部監察，尤其針對財務管控、業務SOP、風險管控等重點建立稽查程序。
兒盟發言人王定正說，從現在開始兒盟的新任務，短期必須以不影響提供服務為前提，快速改善管理制度、補強每個服務輸送過程中的風險因子；兒盟中長期任務，有責任讓社會各界重拾信心，幫助更多有需要的孩子和家庭，兒盟應該成為社會安定的力量。
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