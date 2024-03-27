更新／寶林茶室疑食物中毒釀2死！2人住加護病房、裝葉克膜搶救中

寶林茶室爆食物中毒案！投信圈台大學霸枉死　親友哀痛：天妒英才

▲寶林茶室爆食物中毒案！40歲投信圈台大學霸枉死。（圖／翻攝寶林茶室信義遠百a13店-Polam Kopitiam-馬來西亞素食餐廳粉專）
▲寶林茶室爆食物中毒案！40歲投信圈台大學霸枉死。（圖／翻攝寶林茶室信義遠百a13店-Polam Kopitiam-馬來西亞素食餐廳粉專）

記者林莞茜／綜合報導

台北市信義區寶林茶室A13分店爆食物中毒，目前造成2人死亡、2人重症命危，共9例個案通報，其中一名死者為新北市三重區一名年僅40歲呂姓男子，本（3）月22日用餐完後身體不適送急診後傷重不治，預計在明日上午解剖釐清死因，消息傳出後，親友相當震驚，也非常不捨，如今呂男身份曝光，除了台大經濟系、政大EMBA高材生外，還是本土與外商投信都爭相延攬的人才，更是推動某檔高息ETF重要角色。

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據了解，呂男新婚2年多，與妻子、母親、妹妹同住在新北市三重區，待過多家證券投信公司，是證券投信圈相當知名人才，具備品牌包裝行銷、媒體採購等經驗，但卻在22日到「寶林茶室信義A13」用餐後傳出身體不適，疑因食物中毒而逝世，讓親友難以置信，對事發過程不願多談。

而呂男外商投信公司同事，近日進辦公室接獲消息後，都相當震驚和不捨，但事出突然，大家都有默契不敢打擾家屬，也有同事哀痛表示「腦中忍不住浮現『天妒英才』這四個字」。目前檢方已完成初步相驗，檢警預計明日二度相驗並進行解剖、釐清死因。

遠百信義A13知名素食餐廳寶林茶室食安疑雲持續擴大，自19日起陸續發生民眾用餐後身體不適，北市衛生局截至目前共9起通報，包含2死2命危。衛福部將該案列為重大食安事件，衛生局前往稽查揪出餐盤疑似有蟑螂排泄物等3項缺失，已勒令停業，台北市長蔣萬安今（27）日也勒令所有寶林茶室的分店同步停業。

寶林茶室2例死亡個案包括事件爆發最初、因急性腎衰竭死亡的40歲男性，由馬偕醫院收治；另有一例因多重器官衰竭死亡的66歲男性，由新光醫院收治。另2例病危個案分別由馬偕醫院、北醫附醫收治，其中馬偕醫院目前收治的個案為40歲女性，3月21日凌晨由救護車送醫搶救，到院時有肝腎衰竭、休克等症狀，經血液透析、插管、使用呼吸器等搶救後，目前狀況相對穩定。另一案收治於北醫附醫的重症個案，院方不願透露相關訊息。

輕症個案方面，其中1例為早上新通報的個案，由北醫附醫收治，另2案分別由三總與診所收治，其中一名輕症個案由三總收治於一般病房，另一位在診所就醫的個案，看診後自行返家休養。

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