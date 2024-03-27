寶林茶室爆食物中毒案！投信圈台大學霸枉死　親友哀痛：天妒英才

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而呂男外商投信公司同事，近日進辦公室接獲消息後，都相當震驚和不捨，但事出突然，大家都有默契不敢打擾家屬，也有同事哀痛表示「腦中忍不住浮現『天妒英才』這四個字」。目前檢方已完成初步相驗，檢警預計明日二度相驗並進行解剖、釐清死因。
遠百信義A13知名素食餐廳寶林茶室食安疑雲持續擴大，自19日起陸續發生民眾用餐後身體不適，北市衛生局截至目前共9起通報，包含2死2命危。衛福部將該案列為重大食安事件，衛生局前往稽查揪出餐盤疑似有蟑螂排泄物等3項缺失，已勒令停業，台北市長蔣萬安今（27）日也勒令所有寶林茶室的分店同步停業。
寶林茶室2例死亡個案包括事件爆發最初、因急性腎衰竭死亡的40歲男性，由馬偕醫院收治；另有一例因多重器官衰竭死亡的66歲男性，由新光醫院收治。另2例病危個案分別由馬偕醫院、北醫附醫收治，其中馬偕醫院目前收治的個案為40歲女性，3月21日凌晨由救護車送醫搶救，到院時有肝腎衰竭、休克等症狀，經血液透析、插管、使用呼吸器等搶救後，目前狀況相對穩定。另一案收治於北醫附醫的重症個案，院方不願透露相關訊息。
輕症個案方面，其中1例為早上新通報的個案，由北醫附醫收治，另2案分別由三總與診所收治，其中一名輕症個案由三總收治於一般病房，另一位在診所就醫的個案，看診後自行返家休養。
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