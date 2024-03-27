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草仔粿披薩超夯！柯基看到秒撇頭「露嫌棄臉」　網笑：狗不理披薩

▲柯基犬Coffee看到飼主買回來的「卡哇幫嘎」披薩實體後，卻露出嫌惡的表情，可愛模樣也讓大批粉絲萌翻。（圖／柯基犬のCoffee Time授權使用）
▲柯基犬Coffee看到飼主買回來的「卡哇幫嘎」披薩實體後，卻露出嫌惡的表情，可愛模樣也讓大批粉絲萌翻。（圖／柯基犬のCoffee Time授權使用）

記者潘毅／綜合報導

日前連鎖披薩店「必勝客」再度出奇招，推出「芝心雙粿草仔龜披薩」，像是壓扁的烏龜造型，吸引無數客人購入嘗鮮。不過柯基犬Coffee看到飼主買回來的「卡哇幫嘎」披薩實體後，卻露出嫌惡的表情，可愛模樣也讓大批粉絲萌翻。

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擁有38萬粉絲的「柯基犬のCoffee Time」，飼主在25日晚間分享，自己購入了近期最夯的「草仔龜披薩」回家，打算與家人一起品嘗。在開動前他先把披薩放在地板上，準備進行拍照時，結果柯基犬coffee也好奇靠近，結果看了一眼後，就撇過頭露出「嫌棄的臉」。

▲Coffee平時就是個很會顏藝的狗狗。（圖／柯基犬のCoffee Time授權使用）
▲Coffee平時就是個很會顏藝的狗狗。（圖／柯基犬のCoffee Time授權使用）
主人立刻拍下紀錄這一刻，並苦笑表示：「那是蝦米嫌棄的臉，我覺得他罵髒話，但我沒證據」，而主人在品嘗之後，也對草仔龜披薩的口味說出自身想法「其實沒有好不好吃的問題啦，小時候吃草仔粿也沒人會問好不好吃，不就是草仔粿」。

▲可愛的Coffee擁有38萬粉絲。（圖／柯基犬のCoffee Time授權使用）
▲可愛的Coffee擁有38萬粉絲。（圖／柯基犬のCoffee Time授權使用）
不過Coffee看到草仔龜披薩後，充滿戲劇性的表情也引發瘋傳，不少粉絲笑稱「沒有肉肉Coffee不給過XD」、「Coffee ：我不吃忍者龜哦！」、「一副超級嫌棄的臉XD，應該是討厭香菜派」、「可以多一個狗不理披薩的別稱了」。

【本文獲《柯基犬のCoffee Time 》授權引用】
 

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