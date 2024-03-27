更新／寶林茶室疑食物中毒釀2死！2人住加護病房、裝葉克膜搶救中

寶林茶室用餐完「一週人就沒了」！死者女兒還原經過：一定究責

▲遠百信義A13的寶林茶室暫停營業。（圖／記者張勵德攝）
▲遠百信義A13的寶林茶室暫停營業。（圖／記者張勵德攝）

記者林莞茜／綜合報導

寶林茶室信義A13疑爆發食物中毒，截至目前，共造成2死2重症命危，今（27）日上午其中一案66歲楊姓重症病患急救無效宣告不治，新光醫院稍早開記者會說明經過，楊男女兒也到場，還原了整個事發經過，強調父親身體一直很健康，沒有肝腎問題，「就是去吃了一次飯，不到一個禮拜 人就沒了」，並稱有和醫生說好同意相驗「一定要查清楚發生什麼事情，沒道理父親死的不明不白，咎責一定會做」。

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楊男女兒表示，父親是在3月19日中午11點多到寶林茶室用餐，點了炒粿條，到12時30分左右結完帳，但吃完飯之後回家路上就開始有症狀，當天晚上就腹瀉了30幾次，以為是感染諾羅病毒，因此3月20日一大早就去診所，醫生也說像是諾羅，所以有開了相關腸胃藥，父親因為一直拉肚子，都吃稀飯，再吃了三、四次藥後，拉肚子狀況就止住了。

楊男女兒說，但3月21日清晨，父親全身不舒服、盜汗，床跟枕頭都是濕的，因無法自行就醫，趕緊叫了救護車到新光急診，當時心跳跳得很混亂，所以也一度以為是心肌梗塞，但排除後轉到普通病房「這時精神還很好，都還可以有說有笑」，但還是有覺得胃跟食道灼熱的狀況，懷疑是胃食道逆流，但不確定院方有沒有給藥，知道有禁食跟打葡萄糖，也有做抽血跟檢查。

楊女指出，父親當時的手已經水腫，抽血打針都很難找到血管，之後凌晨四點出現血糖過高狀況、清晨六點肝指數到破萬，3月23日下午兩點多送到加護病房，當時還稍微可以簡單應對，只是後來情況越來越差「醫生說肝腎衰竭狀態」，到3月25日上午醫院說裝了葉克膜，3月26日衰竭很嚴重，洗腎、升壓都做了，但今日上午「打電話來說心跳停了」。

楊女哀痛表示，父親一直很健康，沒有肝腎問題，健康檢查都沒問題「就是去吃了一次飯，不到一個禮拜 人就沒了」，這部分有跟醫生說同意相驗，咎責一定會做「沒道理父親死的不明不白」、「無法接受吃了一餐飯，一個禮拜就把人折磨得不像樣、也過不了這一關，一定要查清楚發生什麼事情」。

媒體詢問父親是否一人用餐，楊女則表示，好像是跟朋友一起去「朋友吃炒麵沒問題，我父親是吃炒粿條」。對此，新光感染科主任黃建賢也在旁向家屬致歉「大家都想搶救，有輸高蛋白、輸血，維持血壓」，但的確病人在灌水下全身水腫厲害，也因肝腎衰竭急性衰竭，導致狀況變很糟糕「煞車踩不住」，病人狀況持續下滑，後續會跟衛生局通報整個過程，並靜待司法相驗。

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