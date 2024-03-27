寶林茶室用餐完「一週人就沒了」！死者女兒還原經過：一定究責

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楊男女兒說，但3月21日清晨，父親全身不舒服、盜汗，床跟枕頭都是濕的，因無法自行就醫，趕緊叫了救護車到新光急診，當時心跳跳得很混亂，所以也一度以為是心肌梗塞，但排除後轉到普通病房「這時精神還很好，都還可以有說有笑」，但還是有覺得胃跟食道灼熱的狀況，懷疑是胃食道逆流，但不確定院方有沒有給藥，知道有禁食跟打葡萄糖，也有做抽血跟檢查。
楊女指出，父親當時的手已經水腫，抽血打針都很難找到血管，之後凌晨四點出現血糖過高狀況、清晨六點肝指數到破萬，3月23日下午兩點多送到加護病房，當時還稍微可以簡單應對，只是後來情況越來越差「醫生說肝腎衰竭狀態」，到3月25日上午醫院說裝了葉克膜，3月26日衰竭很嚴重，洗腎、升壓都做了，但今日上午「打電話來說心跳停了」。
楊女哀痛表示，父親一直很健康，沒有肝腎問題，健康檢查都沒問題「就是去吃了一次飯，不到一個禮拜 人就沒了」，這部分有跟醫生說同意相驗，咎責一定會做「沒道理父親死的不明不白」、「無法接受吃了一餐飯，一個禮拜就把人折磨得不像樣、也過不了這一關，一定要查清楚發生什麼事情」。
媒體詢問父親是否一人用餐，楊女則表示，好像是跟朋友一起去「朋友吃炒麵沒問題，我父親是吃炒粿條」。對此，新光感染科主任黃建賢也在旁向家屬致歉「大家都想搶救，有輸高蛋白、輸血，維持血壓」，但的確病人在灌水下全身水腫厲害，也因肝腎衰竭急性衰竭，導致狀況變很糟糕「煞車踩不住」，病人狀況持續下滑，後續會跟衛生局通報整個過程，並靜待司法相驗。
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