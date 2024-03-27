吳慷仁「1對8極樂香港行」！累到頂不住了　讚她調教有方

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吳慷仁表示，對於爸爸的印象，停留在16歲以前，長大後與爸爸見面的時間不多，所以在詮釋劇情後半段時，他向導演祝紫嫣求教，詢問對方「爸爸在妳眼裡有什麼變化？」導演的一句話讓他醍醐灌頂，「她說『小時候覺得爸爸很大，長大以後爸爸很小』，我是指爸爸變小了，整個人消瘦，能力沒辦法像以前一樣那麼好，偶爾去幫忙繳個電費、水費。簡單來說，一句話道破了能量互換，此消彼長的感覺。」
吳慷仁坦言，雖然拍了這部戲，沒有理解「爸爸」，但反而他能知道小時候為什麼會這麼叛逆，甚至「為什麼小時候對爸爸視而不見，我們的關係沒那麼好，那是不是可以原諒自己小時候是不乖的人，也沒那麼關心自己的爸爸。」至於有沒有想過現實生活中是個怎麼樣的爸爸，吳慷仁一臉猶豫，深吸一口氣才吐出一句：「不敢想。」
接著吳慷仁說起在香港沒有拍攝時的空檔時間，「一群女生帶著我這個『爸爸』去逛街、出去玩，坐電車拍很可愛的照片，我負責幫她們拍照，前一個小時我還可以……一群女生7、8個的威力啊….」說著說著，吳慷仁語氣帶著寵溺又無奈的說：「頂不住了….」吳慷仁語音一落，全場媒體當場哄堂大笑，現場直呼「極樂香港1對8」，他笑說一個對八個能量太強，真的頂不住，有時候靈魂會飄走，對於媒體的玩笑，他也大方表示很喜歡。
此外，吳慷仁透露，其實演員的本來樣貌都不是在戲中看到的模樣，換句話說，私下與劇裡的樣子落差很大，他把一切功勞歸給導演祝紫嫣對演員的角色塑造，「台灣拍戲都希望是本色演出，在香港（導演）可以調教出另外一個樣子。」祝紫嫣則是認為是吳慷仁很有帶領演員進入狀態的本事。
《但願人長久》由6位不同的演員，分別飾演1997年、2007年、2017年的林子圓、林子缺姊妹，唯獨爸爸一角，全部都由吳慷仁扮演。吳慷仁在拍攝期間積極投入角色，還特別走訪了香港戒毒中心，得知片中無法輕易戒掉毒癮的父親內心狀態，為了完全融入角色，他甚至會刻意帶著老妝，在附近散步沉浸在該角色裡。
雖然故事由林子圓、林子缺的角度構成，劇本原先也以姊姊的視角出發，不過在拍攝、剪接後，反倒讓貫穿整個故事的「爸爸」更為突出，成為片中主要亮點。也因為吳慷仁來飾演，光是一個人就得從一開始與女兒們的親切互動，到後來的喪失尊嚴，以及毒癮發作與青春期女兒們的衝突，一直到最後老年時，渴望與女兒們修補關係，把感情的轉換與起承轉合，精準演繹，因此讓吳慷仁在奪下第30屆香港電影評論學會大獎的「最佳男演員」，擊敗了影帝梁朝偉。
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