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Lisa生日快樂！團員準時送上祝福　ROSÉ感性發文惹哭粉絲

▲Lisa（左起）今天生日，BLACKPINK成員ROSÉ、Jisoo、Jennie都第一時間在IG限時動態上祝褔Lisa，其中ROSÉ寫下長篇祝福文讓不少粉絲都很感動。（圖／美聯社）
▲Lisa（左起）今天生日，BLACKPINK成員ROSÉ、Jisoo、Jennie都第一時間在IG限時動態上祝褔Lisa，其中ROSÉ寫下長篇祝福文讓不少粉絲都很感動。（圖／美聯社）

記者張一笙／綜合報導

南韓人氣女子天團BLACKPINK成員Lisa今（27）日迎接27歲生日，凌晨12點一過，所有成員紛紛在IG上為Lisa獻上祝福，並曬出與Lisa的合照，寫下祝福文字，好感情讓粉絲們都十分羨慕。Jisoo第一時間就恭喜Lisa生日快樂，Jennie也曬出2人餐廳偶遇及後台照片祝福Lisa，ROSÉ則寫上長篇感性文，惹哭不少粉絲。而Lisa在生日前一天透露對於即將舉行的泰國見面會感到十分興奮，粉絲們對此也相當期待！

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▲Lisa（左起）、Jisoo、Rosé、Jennie續簽團體合約。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）
▲Lisa今天生日（左起）、Jisoo、Rosé、Jennie等人分別在IG寫下對Lisa的祝福，好感情讓不少粉絲們都很羨慕。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）
作為大姐的Jisoo一過凌晨12點，馬上在IG上寫下「我從國中就看著我心愛的小莉莉，看著她一年一年長大真的很感動。現在妳長大了，我也能在遇到困難時依靠妳，讓我們快點一起去吃好吃的吧！我愛妳！」Jisoo還附上小兔兔貼圖，並附上2人在鏡中合照寫下：「雙胞胎頭髮」，顯見Jisoo對Lisa的寵溺。Lisa也轉發Jisoo的動態，並寫下：「我好愛妳！」

▲作為大姐的Jennie在凌晨十二點一過，馬上就發文祝福Lisa生日快樂。（翻攝自Jennie IG）
▲作為大姐的Jisoo在凌晨十二點一過，馬上就發文祝福Lisa生日快樂。（翻攝自Jisoo IG）
Jennie也貼出2人私下偶遇吃飯的照片，並寫下：「吃飯時偶遇妳，Lisa生日快樂，妳永遠是我的舞蹈巨星，希望妳能度過充實快樂的一天。」更貼出2人在演唱會的後台合照，寫下「J+L」可見2人感情深厚。Lisa也轉發Jennie動態：「妳的舞蹈巨星（害羞貼圖），我愛妳我的性感辣妹！」

▲Jennie也在今早貼出2人餐廳偶遇，以及在演唱會後台合照的照片，祝福Lisa。（圖／翻攝自Jennie IG）
▲Jennie也在今早貼出2人餐廳偶遇，以及在演唱會後台合照的照片，祝福Lisa。（圖／翻攝自Jennie IG）
相較於上述2人的寵溺與俏皮，ROSÉ則貼出2人身穿黑色大衣的背影，感性地寫下長篇文章祝福Lisa：「這是我的好友Lisa！生日快樂我的寶貝！哈哈！我有一件事沒告訴妳，一想到妳我就想起我們18歲的時候看了泰勒絲（Taylor Swift）在演唱會唱〈22〉時，我一想到我們曾經在練習室唱歌玩耍的時光，我就哭出來了！」ROSÉ接著說道：「那時的我好希望快點長大，但怎麼我們這麼快就到了這個年紀，以前的我們真的很棒......雖然現在也很棒哈哈哈哈哈！」話鋒一轉，ROSÉ感性地表示：「作為朋友，我很依賴妳，我們一起經歷了很多時刻，也一起成長，對此我真的感到十分感謝，和妳在一起這麼久的時間，我真的過得非常開心，以後我們也要繼續變得更棒喔！感謝妳一直以來都是我的朋友，很高興我的成長過程有妳在我身邊。」

▲ROSÉ感性地發表長文，祝褔她的好友Lisa生日快樂，並期許大家可以一起越來越好。（圖／翻攝自ROSÉ IG）
▲ROSÉ感性地發表長文，祝褔她的好友Lisa生日快樂，並期許大家可以一起越來越好。（圖／翻攝自ROSÉ IG）
對於好友ROSÉ的長篇感性祝福文，Lisa則是傲嬌地轉發限動表示：「妳好三八！我一直都在！永遠愛妳！」即便BLACKPINK身為國際知名的人氣天團，4人之間仍舊維持如家人般的好感情，讓不少粉絲都十分感動且羨慕。

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