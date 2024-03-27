獨／貴婦奈奈現蹤了！網質疑「逃5年」政府不去抓？最關鍵原因曝

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事後有媒體報導指出，因男方玩期貨慘賠，才會以擴充診所、投資保證獲利、促銷推薦購買醫美課程等方式，四處募集資金，待吸金達近10億後隨即人間蒸發，造成上百人受害，其中還疑似有黑道人士。
近期，貴婦奈奈接受《鏡週刊》採訪時澄清，她和黃博健並非外界猜測投資地下期貨輸錢，向高利貸借款造成重大資金缺口，而是有心人刻意放消息，這5年多兩人被警方通緝，黃博健曾經遭黑道擄走押上車恐嚇，每天都過得提心吊膽，三餐吃超商特價品，零下低溫只能穿戴大衣、圍巾和帽子睡覺，手腳凍到沒知覺，自己剪染頭髮，平時與黃博健靠打零工賺錢，發傳單、清潔工、開Uber都做過。
消息曝光後，立刻引發網友熱議，其中不少人認為，貴婦奈奈遠在加拿大，都可以被媒體輕鬆找到，但遭相關單位通緝多年，卻看似毫無進展，畢竟台灣還有許多受害人血本無歸，眼看著疑似捲款錢的人在國外生活，紛紛質疑政府面對此類涉案人，均有種束手無策的感覺。
對此，知情人士表示，台灣所處國際地位比較尷尬，因此如果犯罪者出境，都需要通過很多手續的司法協助與溝通，才能有機會將犯人帶回台灣審理。而台灣和加拿大間並無司法互助協定、引渡條約，加上貴婦奈奈又是通過正常途徑進入加拿大，即便知道貴婦奈奈躲藏在漢米爾頓市，仍無法順利將其帶回，除非涉案人在他國犯罪而遭驅逐出境，台灣執法單位才有可能在情資交換暢通的前提下抓人。
另外，跨國追緝難易度，也與涉案人所在國家有關，舉例來說如新加坡、泰國、日本等與台灣有良好互動，因此國際刑警科於去年10月間，曾聯手泰警逮捕外逃毒品、詐欺通緝犯，最後遣返回台受審；同年4月，亦有名陳姓毒品通緝犯出逃日本，後於2020年，因違反覺醒劑取締法遭日本驅逐出境，為避免陳男又前往第三國，警政署及移民署駐日本移民工作組，遂立刻協調日本官方執行遣返事宜，由刑事警察局國際刑警科快閃東京18小時，閃電押解犯嫌返台。
值得一提的是，經濟犯罪者因涉及不法獲利，通常會選擇歐美等國家，享受較好的生活，而歐美國家對於這類型的經濟犯，如與台灣之間無司法互助協定、引渡條約，加上經濟犯於當地並無犯法，且不同於槍砲毒品等罪，較易危及當地國民的安全，因此要順利帶回台灣審判相當不易。
而許多涉嫌槍砲毒品等犯罪者，通常會通過偷渡等非法途徑，落跑到東南亞等國，但因為是非法偷渡，當地國家根本沒有入境紀錄，所以要找到人難度不小；亦或是經由合法入境，但該國家與台灣並無邦交等，種種因素也造成跨境追緝的巨大阻礙，即便順利帶回嫌犯，但押送搭機返台、相關戒護等程序，都需要花費納稅人的錢。
因此，警方除了跨境追緝，持續與他國溝通外，最優先的辦法，應是讓司法機關必須把關可能有逃亡之虞者，禁止出境出海，才能從源頭防範。
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