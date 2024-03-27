大元「陳年舊照」遭賣！Popu Lady寶兒跳啦啦隊 釣16年鐵粉回憶
女團「Popu Lady」的正妹成員寶兒（吳昀廷）日前宣布轉戰啦啦隊，成為富邦Fubon Angels成員，正式回歸表演舞台的懷抱，讓許多粉絲相當感動。昨（26）日寶兒也開放IG限時問答與粉絲互動，不僅出賣好友大元的甜美嫩照，還釣出一票超過10幾年的鐵粉，願意為了寶兒進場看球，讓她十分感動。
記者詹鎰睿／綜合報導
面對問題，寶兒來者不拒，展現超級親民的個性，而提出問題的粉絲們，竟然大多都是超過10年以上的支持者，「從一開始喜歡妳到現在已經默默過了快11年，在今年還可以看到在舞台上跳舞的妳真的很開心」、「喜歡妳16年了，可以再次看到妳出現在大家面前真的好開心。」
有趣的是，還有從國小就看著寶兒長大鐵粉表示，「我國小的時候真的超喜歡妳的！」並說明自己就在中華職棒聯盟工作，一定要跟寶兒見面，而寶兒也震驚回應，「國小！請常常來和我見面，我都不敢相信，喜歡我的小女孩每一位都漂亮又可愛！太香了吧！」
此外，也有人好奇大元會不會也一起加入啦啦隊行列，寶兒直接出賣好友的舊年甜美嫩照，並開玩笑地說，「我幫妳問她，但她記舞會崩潰哈哈哈，我都崩潰了她肯定！」還有自稱「萬年象迷」的粉絲宣稱，一直偷偷喜歡著寶兒，更為了她轉隊支持富邦，讓寶兒笑到不行，「我邦就要勝利。」種種互動也顯現偶像女團轉戰啦啦隊後，人氣反而爆增的趨勢，意外掀起球迷熱議。
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