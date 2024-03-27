寶林茶室釀2死！謝忻剛吃過炒粿條怕爆 媽媽憂心身體狀況
台北市知名的「寶林茶室信義A13」19日起陸續發生多人用餐後身體不適，疑似爆發食物中毒案件，目前已釀成2死，引發外界關切食安問題。女星謝忻今（27）日自曝20日曾去該店用餐，吃了炒粿條、炸皮蛋等餐點，所幸身體沒出狀況，早上還去跑步，要外界不用擔心。
記者江芷稜／綜合報導
「寶林茶室」販售馬來西亞素食料理，道地風味頗受歡迎，未料許多顧客19至21日之間去用餐，陸續發生嘔吐、腸胃不適，釀成多人就醫、2人死亡的慘況，目前朝向食物中毒或被下毒兩個方向偵查。謝忻在Threads表達憂心，「台灣的食安真的要加油耶！前幾天我才在寶林吃粿仔條！有圖有真相，怕爆」，曬出餐點及菜單照片，證實確有其事。
粉絲相當關心她的現狀，提醒她不舒服一定要去看醫生，謝忻表示20日到店家用餐，「已經過很久了，應該是沒什麼事」，她也向媒體表示，個人很喜歡吃粿條，參與白沙屯媽祖遶境之前想吃點澱粉補充體力，「用餐當天店內很多人，食物味道很好，很多學生族群到店用餐，沒想到會發生這種問題」。
謝忻媽媽看到新聞後，一直很擔心她的健康，但她強調身體狀態很好，吃完還去外景節目錄影，整個人活蹦亂跳沒問題。網友開玩笑她前陣子跑步差點絆到，訂飯店還被取消，老是與危險事物有交集，謝忻自己坦言「我也很怕」。面對外界關心，她曬出躺在地上不停滾動的影片，笑說「身體狀況應該還不錯，但是精神狀況差不多要強制送醫了」，讓粉絲哈哈大笑。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道